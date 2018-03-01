Путин поручил направить на решение демографических проблем 3,4 трлн

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию обозначил пути решения демографических проблем. На эти цели будет потрачено 3,4 триллиона рублей – на 40% больше, чем в предыдущие шесть лет.
Глава государства считает, что проблемы демографии существенно ограничивают экономику. Президент уверен: для развития страны необходимо обеспечить естественный рост населения.
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