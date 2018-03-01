Пенсии могут уравнять с зарплатами

Необходимо добиваться повышения пенсий и регулярно проводить их индексацию выше темпов инфляции. Об этом заявил в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

"Мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции. Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию", – сказал глава государства.

По его словам, нужно также повышать качество медицинского и социального обслуживания пожилых граждан. Решение всех этих задач требует комплексного подхода, подчеркнул Путин.

"Считаю, что будущее новое правительство должно будет подготовить специальную программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения", – добавил президент.

Напомним, Владимир Путин в четверг, 1 марта, обращается с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства оценивает положение дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики. Такой формат выступления президента предусмотрен 84-й статьей Конституции, пунктом "е".

Обычно на церемонии присутствуют порядка тысячи человек. Среди них члены верхней и нижней палат парламента – Совета Федерации и Государственной думы, члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, руководители Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, члены Госсовета, Общественной палаты, представители основных российских религиозных конфессий, главы регионов, городов федерального значения, а также журналисты.

В этом году оглашение послания происходит не в Георгиевском зале Кремля, а в Большом Манеже. Это связано с количеством приглашенных и необходимостью улучшить визуализацию выступления: используются экраны с инфографикой, которые сложно установить в Кремле.