Путин о коррупции: С кондачка это не решить

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию высказался о проблеме коррупции в стране. Глава государства уверен, что такие вопросы не решить с кондачка.
По мнению российского лидера, позитивно скажется и снижение роли государства в экономике. Как писали Dni.Ru, Путин поручил направить на исправление демографической ситуации 3,4 триллиона рублей.
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