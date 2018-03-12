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Экономика

Украина бьется в припадке из-за победы "Газпрома"

Фото: GLOBAL LOOK press
В самом ближайшем будущем Киев рискует остаться без миллиардных доходов от транзита газа из России в Европу. Это произойдет в случае, если Москва все-таки реализует проект магистрального газопровода по дну Балтийского моря "Северный поток – 2", заявил бывший министр энергетики Украины Юрий Бойко. Своими алармистскими соображениями по поводу будущего Незалежной он поделился на заседании Согласительного совета Верховной рады.
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Бывший чиновник напомнил, как еще два года назад руководство страны бравировало якобы энергетической независимостью Украины от России. "Но, как только начался кризис, детей перестали пускать в школу, потому что нечем было топить", – заявил Бойко, имея в виду прекращение "Газпромом" поставок голубого топливо в Незалежную в ответ на решение Стокгольмского арбитража.

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По его словам, для Украины необходимо, чтобы действие транзитного контракта через ее территорию продолжалось. В противном случае, добавил Бойко, когда Россия достроит "Северный поток – 2" и перестанет нуждаться в украинской газотранспортной системе, страна потеряет 50 тысяч рабочих мест и 2,5 миллиарда долларов ежегодного дохода за транзит голубого топлива.

Магистральный газопровод по дну Балтийского моря "Северный поток – 2" является настоящим ночным кошмаром для нынешней украинской власти. Благодаря его постройке "Газпром" сможет поставлять голубое топливо напрямую в Германию, минуя посредников, главное место среди которых занимает Украина. Таким образом, Киев лишится инструмента шантажа и давления, которое он с разной степенью успеха применял с момента распада СССР, выклянчивая для себя скидки на газ и занимаясь в то же время неприкрытым воровством голубого топлива.

Как подсчитали эксперты, конец эксплуатации "Газпромом" украинского маршрута приведет к потере Украиной около 10% бюджетных поступлений. Это серьезно ударит по финансово-экономической системе государства, которая и без того находится в крайне удручающем состоянии.


Вместе с Украиной против строительства газопровода активно протестуют США, Польша, и Еврокомиссия. Однако "Газпром" уверенно движется к своей цели, и добиться отмены строительства его недруги, кажется, не в силах.

Проект лоббируют Германия и Австрия, которым "Северный поток – 2" даст возможность распределять голубое топливо по европейским странам. Как уже неоднократно отмечали в Берлине, от такой возможности немцы не откажутся. Кажется, для Украины настала пора крепко задуматься над тем, чтобы помириться с Россией.

Автор: Иван Поляков12 марта 2018, 16:27

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