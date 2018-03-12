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Как в России заработать на большую пенсию

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Пенсионное законодательство ужесточается с каждым годом. Журналисты выяснили, какие профессии стоит выбирать молодежи, чтобы обеспечить себе старость.
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Про пенсии депутатов Госдумы написан специальный закон. Из него следует, что если чиновник провел на своем месте три года, то он может рассчитывать на пенсию, равную 55% от "ежемесячного денежного вознаграждения депутата". А если десять лет, то 75% от этого "вознаграждения".

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Это вознаграждение – специальный депутатский МРОТ, он больше ста тысяч рублей. При этом в нем не учитываются надбавки – это как минимум столько же. Также пенсия депутата зависит от занимаемой им должности в Госдуме и от того, на какой работе он находился до того, как сел в кресло народного избранника, сообщает журнал "Город 812".

Экс-депутаты региональных парламентов получают пенсии меньше думских. Так, экс-депутат петербургского Законодательного собрания и экс-глава ГУВД Аркадий Крамарев рассказал, что ему начисляют пенсию порядка ста тысяч рублей с учетом почти 40-летнего стажа на госслужбе.

Судья, имеющий 20-летний стаж, получает пенсию в размере 80% от оклада судьи на соответствующей должности. Тем, кто проработал больше, положено 85%. По данным СМИ, мировые судьи зарабатывают приблизительно 50–80 тысяч рублей, федеральные – 100–140 тысяч рублей.

Выгодно быть и государственным служащим на пенсии. Не секрет, что многие и держатся за госслужбу именно для этого. Но теперь для этой категории повышают не только время выхода на пенсию, но и необходимую выслугу – каждый год прибавляют по полгода и ко времени выхода, и к выслуге. Так, сейчас при 16,5 годах выслуги госслужащему положена пенсия в 45% от оклада.

Консультанты юридического центра "Адвекон" считают, что Пенсионный фонд совершенно не заинтересован в том, чтобы люди получали большие пенсии. Официально пенсионеры могут начать оформление пенсии за месяц до своего 55 и 60-летия. Но фактически гражданам советуют позаботиться об этом пораньше – хотя бы за год, чтобы успеть собрать все справки.

Пенсионное законодательство ужесточается на глазах. Еще в 2017 году для получения социальной пенсии необходим был минимальный стаж восемь лет, сейчас уже девять, а к 2024 году станет 15. 

Ранее стало известно, что Министерство труда и социальной защиты выступило с инициативой проиндексировать социальные пенсии россиян с 1 апреля 2018 года. Средний размер выплат должен составить 9 062 рубля. 

Автор: Валерия Нарская12 марта 2018, 21:11

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