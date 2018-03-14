Меркель заставили ударить Россию в спину

Германия пересмотрит свою энергетическую политику. В соответствии с подписанным Ангелой Меркель коалиционным соглашением, ФРГ намерена постепенно отказываться от использования углеводородов при производстве энергии. В первую очередь это ударит по России.

Программа реформ подразумевает ускоренное развитие возобновляемой энергетики, отказ от углеводородного топлива и диверсификацию источников его поставок. По планам правительства Меркель, в ближайшие 12 лет выработка альтернативной электроэнергии должна удвоиться, пишет Deutsche Welle.

На сегодняшний день альтернативные возобновляемые источники обеспечивают около трети энергопотребления Германии. А к 2030 году этот показатель должен увеличиться до 66%. В первую очередь намерения нового правительства ударят по российской угольной отрасли: до конца этого года в ФРГ будет окончательно выработан план отказа от угольных электростанций. Часть из них закроют уже в следующем году, а потом и все остальные.

Но главное – Германия является ключевым потребителем российского трубопроводного газа. В 2017 году Россия поставила немцам 53,4 миллиарда кубометров голубого топлива – это около трети всех российских поставок в ЕС.

Самый тревожный сигнал для "Газпрома": в "программе Меркель" отсутствуют любые упоминания об энергетическом сотрудничестве с Россией и, соответственно, о "Северном потоке – 2". Главное для Германии, по мнению Меркель, – необходимость диверсификации источников поставок. В качестве первого шага авторы доклада указывают на необходимость начала создания инфраструктуры для закупки сжиженного природного газа (СПГ).

Weitgehend unbemerkt wird Angela #Merkel auch in den kommenden Jahren als Kanzlerin den Sozialabbau, den Ausverkauf des Staates und die Hochrüstung des Landes vorantreiben https://t.co/lrrM4lzauT — neues deutschland (@ndaktuell) 14 марта 2018 г.

И тут становится понятным, чьи уши торчат из папок с графиками и чертежами. Еще в конце прошлого года Международное энергетическое агентство предупредило о начале следующего этапа "сланцевой революции" в США. Добытый газ будет сжижаться и выставляться на мировой рынок СПГ, на котором, по данным экспертов МЭА, к 2025 году Америка займет первое место в мире. Ожидается, что к 2040 году США будут производить ежегодно 1,06 триллиона кубометров газа, что превосходит прошлогодний уровень на 40%, пишет "Утрo.ru".