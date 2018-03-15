Российский банк лишился лицензии

Центробанк отозвал лицензию у зарегистрированного в Ростове-на-Дону "Кредит Экспресса", пишет "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу регулятора. В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

У ЦБ возникли вопросы к полноте и корректности сведений, предоставляемых учреждением. "Кредит Экспресс" занимал 372-е место в банковской системе России.