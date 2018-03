Юристы увидели преступления в действиях Центробанка

Обвинения в адрес ЦБ прозвучали на круглом столе с участием представителей ликвидированных в прошлом году частных банков, вкладчиков и кредиторов финансовых организаций и ведущих экспертов-юристов. Они собрались для того, чтобы обсудить возможные механизмы противостояния радикальным мерам, принимаемым Центробанком в сфере банковского регулирования.

Во время дискуссии много говорилось об особом статусе Центробанка, благодаря которому регулятор принимает спорные решения об уничтожении или спасении того или иного банка. При этом ЦБ зачастую даже не утруждается объяснять собственную мотивацию. В целом подобной политикой регулятора сейчас оказались недовольны как банкиры, так и кредиторы, и вкладчики финансовых организаций.

"Центробанк рассматривает банковскую систему как систему внутри себя. Необходимо менять практику банковского надзора ", – отметил главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев. Ведущий дискуссии, адвокат, партнер бюро "Коблев и партнеры" Сергей Гришанов считает, что на данный момент каждый банк из Топ-50 примеряет на себя возможность отзыва лицензии, что, по его мнению, негативно влияет на работу частных кредитных организаций и в целом на отрасль.

Пострадавшие вкладчики банков рассказывали о своем опыте борьбы за свои права и о нежелании Центробанка вести с ними диалог. Николай Николаев, представляющий превышенцев банка "Югра", заявил, что подобные попытки в виде официальных обращений со стороны клиентов ликвидированных банков предпринимались неоднократно.

В свою очередь, отстраненный президент этого же банка Алексей Нефедов рассказал о том, как регулятор систематически оказывал давление на его компанию во времена активного роста. Кроме того, по словам Нефедова, регулярные проверки со стороны ЦБ не выявляли в "Югре" никаких нарушений.

