Названа сумма ущерба от коррупции в России

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции за 2017 год выявили 70 тысяч правонарушений. В итоге 26 тысяч нечистых на руку чиновников и коммерсантов были привлечены к уголовной ответственности.

Общая сумма ущерба от коррупционных и экономических преступлений составила 177 миллиардов рублей. Из них 77 миллиардов пока вернуть не удалось, сообщает Ura.ru со ссылкой на руководителя ГУЭБиПК МВД России Андрея Курносенко. Чиновник отметил, что управление уделяет пристальное внимание борьбе с хищениями бюджетов, выделенных на гособоронзаказ, федеральные целевые программы и приоритетные национальные проекты.

Особый интерес у сотрудников ведомства вызвали республики Северо-Кавказского федерального округа. И не напрасно: в топливно‐энергетическом комплексе нашли нарушения, ущерб от которых составил несколько миллиардов рублей. На решение проблемы у работников главка ушло около двух лет. Возбуждено порядка полутора тысяч уголовных дел о соответствующих злоупотреблениях.

"Выявлены масштабные и системные злоупотребления при тарифообразовании на энергоресурсы, хищения нефтепродуктов, реализация некачественного топлива, массовое уклонение от уплаты налогов на рынке ТЭК", — цитирует Курносенко телеканал "360". По его словам, простые жители Дагестана давно говорили о махинациях в распределении энергоресурсов в регионе.

Из-за незаконных операций на рынке ТЭК, количество которых оказалось больше официальных, в комплексе не появлялись дополнительные рабочие места. Сотрудник МВД добавил, что в его ведомстве уделяют особое внимание декриминализации сферы ТЭК на территории Дагестана и других республик региона.