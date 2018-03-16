Президент "Югры": ЦБ играет не по правилам ведения бизнеса

Президент кредитной организации Алексей Нефедов прокомментировал ситуацию, которая сложилась в отношениях между "Югрой" и регулятором. По его словам, руководство банка по-прежнему считает, что отзыв лицензии у него был безосновательным. Он утверждает, что такого падения капитала, которое позволяет признать недействительной лицензию, фактически не было.

Алексей Нефедов полагает, что отношение к "Югре" в ЦБ было предвзятым. В качестве примера такого положения дел он приводит ситуацию с введением временной администрации в банк. "Это, наверное, первый шаг к тому, чтобы дальше потом прийти к вопросу о дальнейшей санации или отзыве лицензии", – заявил Нефедов.



По его мнению, решения, принятые регулятором, были поспешным, а положение дел в "Югре" "не несло в реальности ущерба ни вкладчикам, ни кредиторам банка". Так, почему же регулятор принял такое решение? "На основании каких-то своих, назовем так, мотивировочных суждений, которые они считают более правильными", – заявил в эфире "Коммерсантъ FM" президент кредитной организации.

Алексей Нефедов согласен с бывшим главой правления "Югры" Дмитрием Шиляевы, который ранее заявил, что действия ЦБ были похожи на рейдерские. В то же время, считает он, регулятор мог наладить диалог с банком, что было бы логичнее. "Тут никакого диалога не было, несмотря на то что постоянно говорится со стороны руководителя Центрального банка о возможности какого-то более смягченного надзора, консультативного надзора", – отметил он.

При этом, как отметил президент "Югры", ни одной консультации со стороны регулятора он никогда не получал: "Только контрольные, надзорные функции и наказание". По словам Нефедова, он до сих пор недоумевает по поводу того, что ЦБ после введения временной администрации сразу же заявил о том, что в банке выводили активы и имели забалансовые вклады, причем, назвав конкретную цифру.

Однако, утверждает Алексей Нефедов, за балансом кредитной организации не было ни одного рубля. "Ни один вкладчик не обратился в АСВ с какими-то претензиями", – заявил он, называя поведение ЦБ некрасивым. – Так в бизнесе обычно не делают, никто так не обманывает. Когда такого ранга человек заявляет на всю страну, я бы расценил это как банально клевету".

Напомним, накануне стало известно, что Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу топ-менеджмента "Югры" на решение ЦБ об отзыве у нее лицензии. Сначала, он ввел внешнее управление в кредитной организации, а затем лишил ее права осуществлять банковскую деятельность. Попыток добиться в судебных инстанциях отмены решения регулятора в "Югре" не оставляют, заявляя, что последняя была стабильна и оснований для отзыва лицензии не было.