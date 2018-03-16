У Абрамовича отбирают "Челси" из-за Скрипаля
Власти Великобритании рассматривают возможность подготовки специального закона о гражданах России, которых могут заподозрить в коррупции. Если будет доказано, что капиталы того или иного гражданина России в Англии имеют коррупционное происхождение, местные власти изымут эти активы.
Новый закон в теории может быть направлен абсолютно на любого российского бизнесмена, а также коснуться тех средств, которые имеются во владении у подозреваемых, сообщает издание The Times. Нововведение напрямую затронет и футбольные клубы, принадлежащие российским бизнесменам: например, "Челси" Романа Абрамовича или "Арсенал", акционером которого является Алишер Усманов.
Серьезные трудности могут ждать российских предпринимателей из-за инцидента с отравлением бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля. До этого сообщалось, что экс-полковник ГРУ, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 4 марта в городе Солсбери подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй резко отреагировала на резонансное дело, заявив, что британское правительство и королевская семья откажутся от поездки на чемпионат мира по футболу в Россию, однако английская национальная сборная по футболу затронута не была.
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