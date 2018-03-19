Меркель готовит удар по России

В Германии задумались об очередном ударе по России. Ангела Меркель активно ищет замену нашему газу.

Канцлер ФРГ думает, как бы еще больше насолить России. Меркель ищет альтернативу российскому газу. В качестве наиболее реальной замены правительство рассматривает строительство терминалов по приему сжиженного природного газа, сообщает агентство Bloomberg.

Речь идет о перспективе минимум на четыре года. Сейчас у Германии нет собственного СПГ-терминала. Наиболее реальным вариантом называется строительство терминала в Брунсбюттеле, стоимость проекта оценивается в 500 миллионов евро. Открыть терминал планируется в 2022 году. Несколько позже аналогичный по стоимости проект может появиться в Дуйсбурге.

Странно, но при этом Ангела Меркель поддерживает и реализацию российского проекта "Северный поток – 2", против которого активно выступают США и Украина. Мало того, накануне канцлер Германии решительно заявила, что не собирается вводить санкции в отношении бывшего руководителя страны, 73-летнего Герхарда Шредера. Он входит в совет директоров проекта "Северный поток – 2", а меры против него планировал Киев.

Но победа Владимира Путина разрушила безумные планы Украины, о которых говорил министр иностранных дел страны Павел Климкин. Спустя несколько дней после громких заявлений, он передумал вводить санкции в отношении экс-канцлера Германии и члена Совета директоров "Роснефти" Герхарда Шредера. Показательно, что дипломат взял свои слова назад сразу же после объявления результатов выборов в России.