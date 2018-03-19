Меркель готовит удар по России

Выборы президента Скандальный развод Джигарханяна Похороны Олега Табакова Отравление предателя Скрипаля Дом-2

Самое читаемое

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Оставшийся без сына Галкин: Меня не надо успокаивать
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
партнеры
Понедельник 19 марта
Лента новостей
21:59
Ребенок покалечился во время игры во дворе
21:58
Леонтьев решился освоить Камасутру (видео)
21:49
Дерзкое ограбление в Москве попало на видео
21:46
Барановская лишила Аршавина надежды на возвращение
21:06
Савченко набросилась на Порошенко после несостоявшегося теракта
20:36
Мужчина с топором напал на московскую школу
20:28
Победа Путина разрушила безумные планы Киева
20:21
Питту и Энистон предрекли крепкий союз
19:48
Собчак пришла на закрытую встречу к Путину с гитарой
19:38
Кого выбрала роскошная Алина Кабаева (видео)
19:32
Путин отбил грубые нападки Макрона
19:29
Безумные регионы: взбесившийся омич одним ударом убил мужчину из-за громкой музыки
19:16
Россияне сдали важный политический экзамен
19:15
Юдашкин оценил наряды Путина и Собчак
19:03
Газзаев грязно выругался из-за усов Грудинина
18:32
Бузова расплакалась из-за грязных танцев Киркорова с ее бабушкой
18:27
Как вернуть детей из виртуального мира в реальность
18:17
Современные люди страдают от нового опасного синдрома
18:13
Макрон нашел в себе силы поздравить Путина
18:09
Пышнотелая красотка прославилась благодаря откровенным фото
17:44
Доказана неожиданная опасность алкоголя
17:36
Якубович – Грудинину: Будь мужиком, сбрей усы!
17:34
Путин рассказал о тратах на оборону России
17:08
Ненакрашенная Бузова показала интимное фото из бани
17:04
Россия посадила ПАСЕ на голодный паек
16:57
Запад взвыл из-за поражения на российских выборах
16:51
Ученые поделились невероятными фактами о сне
16:40
В NASA оправдались за создание ядерного флота в космосе
16:39
В Москве готовится премьера мюзикла "Маяковский"
16:24
Рыжего Тарзана отправили в колонию за погром в борделе
16:07
Меркель по-хамски обошлась с Путиным
16:02
Гол как сокол: у Табакова не оказалось имущества
15:52
Знаменитую актрису забрали в больницу во время выборов
15:32
Не по-джентльменски: Грудинин отказался сбрить проигранные усы
15:30
Спасавшая дочь женщина была зверски убита собственным мужем
15:14
Эдгард Запашный высказался о трагедии в семье
15:07
Собчак сделала заявление о Путине после провала на выборах
14:53
Почему у мальчиков выросла грудь
14:41
Лицо сестры Фриске меняется на глазах
14:41
"Скучали по мне?" – Путин перепугал британских дипломатов
14:29
Польша решила напасть на Россию "из солидарности"
14:21
Активность на Солнце заставила землян страдать
14:14
Порошенко поплакался Западу после триумфа Путина
14:08
Уехавший в Америку Макаревич назвал россиян злобными дебилами
14:07
Шокирующие кадры стрельбы в центре Москвы
13:56
Под Астраханью при взрыве телевизора пострадал ребенок
13:50
Планы Путина после победы впечатлили Кремль
13:48
Российская модель выпрыгнула из окна в попытке спастись от убийцы
13:47
У дочери Лужкова и Батуриной нашли европейское гражданство
13:37
На кастинге "Дома-2" до полусмерти избили девушку
13:21
Изменившаяся Максакова: Для меня предстоит решить только одно
13:17
"ЕР" внесла большой вклад в победу Путина
13:16
Раскрыто неожиданное свойство женского оргазма
12:58
Песков подал пример проспорившему свое достоинство Грудинину
12:47
Созданы противозачаточные для мужчин
12:44
Под Екатеринбургом случилась смертельная авария
12:40
Зачем Пугачева увезла детей из России
12:34
Запад ужаснули слова Ванги о будущем Путина
12:13
Алексей Чадов рассекретил роман с Лейсан
12:10
Россиян спасет от наркомании прививка
11:48
Бесстыжего Панина ликвидировали после публичного обнажения
11:46
Меркель получила удар от Путина
11:36
Поддержка Путина в Москве заметно возросла
11:36
Как правильно заряжать телефон
11:25
Названы худшие автомобили
11:22
В Подмосковье у лжебанкиров нашли 5,5 миллиона
11:19
Жена ошарашила 78-летнего Виторгана сообщением о втором ребенке
11:00
Тимати и Лепс спели в честь победы Путина
10:58
Голая Настя Задорожная рассказала о раке груди
10:45
Володин: Победа Путина – это победа России
10:44
Врач московского футбольного клуба спас умиравшего пассажира
10:43
Проигравшего Грудинина побреют советской бритвой
10:42
Малахов с женой вывели в свет маленького сына
10:19
Женской эмоциональности дали объяснение
10:07
Московские рестораторы возрождают традиции русской кухни
10:06
Ученые нашли пользу в ожирении
10:00
Триумф Путина заставил Запад биться в истерике
09:58
Человечеству грозят любовники-андроиды
09:55
Арестованы квартира и миллион рублей Цымбалюк-Романовской
09:48
Самая красивая теннисистка и чемпион мира стали родителями
09:36
Путин пообещал перестановки в кабмине
09:33
Волочкова рассказала о шикарной свадьбе в Париже
09:17
Акробат Cirque du Soleil разбился во время шоу (видео)
09:00
"Аллочка зря очки сняла": Пугачеву высмеяли за странный вид на выборах
09:00
Вирус крадет деньги через телефонные звонки
08:53
Умер начальник главка Росгвардии по Подмосковью
08:32
Известные ведущие набросились на Собчак из-за беременности
08:31
Победа Путина в Крыму взбесила Порошенко
08:30
Михалков попросил Путина вырастить преемника
08:21
На Киевском направлении МЖД случился коллапс
08:00
Астрологический прогноз с 19 по 25 марта
07:50
Актер Добронравов попал в больницу
07:12
Зарубежные лидеры поздравили Владимира Путина с победой
06:07
Путин набирает в 3,5 раза больше конкурентов
23:37
"Нас ждет успех!": Путин обратился к народу
23:16
Две столицы проголосовали за президента
23:05
В "ЕР" оценили уровень поддержки Путина
22:37
Крым безоговорочно выбрал Путина
22:18
Нынешний президент набирает больше 73% голосов
22:15
Запад в шоке от поддержки Путина россиянами
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уехавший в Америку Макаревич назвал россиян злобными дебилами
Арестованы квартира и миллион рублей Цымбалюк-Романовской
Пугачева заявилась на выборы в пижаме
Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
"Аллочка зря очки сняла": Пугачеву высмеяли за странный вид на выборах
Борис Корчевников ужаснул болезненным видом
Экономика

Меркель готовит удар по России

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Shan Yuqi
В Германии задумались об очередном ударе по России. Ангела Меркель активно ищет замену нашему газу.
прочитано 1581 раз

Канцлер ФРГ думает, как бы еще больше насолить России. Меркель ищет альтернативу российскому газу. В качестве наиболее реальной замены правительство рассматривает строительство терминалов по приему сжиженного природного газа, сообщает агентство Bloomberg.

ПО ТЕМЕ

Меркель по-хамски обошлась с Путиным

Меркель получила удар от Путина

"Скучали по мне?" – Путин перепугал британских дипломатов

 Ангела Доротея Меркель

Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

Речь идет о перспективе минимум на четыре года. Сейчас у Германии нет собственного СПГ-терминала. Наиболее реальным вариантом называется строительство терминала в Брунсбюттеле, стоимость проекта оценивается в 500 миллионов евро. Открыть терминал планируется в 2022 году. Несколько позже аналогичный по стоимости проект может появиться в Дуйсбурге.

Странно, но при этом Ангела Меркель поддерживает и реализацию российского проекта "Северный поток – 2", против которого активно выступают США и Украина. Мало того, накануне канцлер Германии решительно заявила, что не собирается вводить санкции в отношении бывшего руководителя страны, 73-летнего Герхарда Шредера. Он входит в совет директоров проекта "Северный поток – 2", а меры против него планировал Киев.

Но победа Владимира Путина разрушила безумные планы Украины, о которых говорил министр иностранных дел страны Павел Климкин. Спустя несколько дней после громких заявлений, он передумал вводить санкции в отношении экс-канцлера Германии и члена Совета директоров "Роснефти" Герхарда Шредера. Показательно, что дипломат взял свои слова назад сразу же после объявления результатов выборов в России.

Автор: Александр Комаров19 марта 2018, 21:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Меркель подурачилась с Макроном

567

комментарии

Политика

Савченко набросилась на Порошенко после несостоявшегося теракта
Победа Путина разрушила безумные планы Киева
Путин отбил грубые нападки Макрона
Макрон нашел в себе силы поздравить Путина

Шоу-бизнес

Причина смерти Табакова шокировала врачей
Оскорбленные россияне погнали предателя Макаревича
Теряющий зрение Корчевников работает лежа
Леонтьев решился освоить Камасутру (видео)

Проишествия

Знаменитую актрису забрали в больницу во время выборов
Спасавшая дочь женщина была зверски убита собственным мужем
Эдгард Запашный высказался о трагедии в семье
Шокирующие кадры стрельбы в центре Москвы

Lifestyle

Михалков попросил Путина вырастить преемника
МХТ подсчитывает убытки после похорон Табакова
Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
Гафт задыхался у гроба с Табаковым
Политика

Собчак сделала заявление о Путине после провала на выборах

Телеведущая прокомментировала итоги голосования
Политика

Меркель по-хамски обошлась с Путиным

Канцлер поступила некрасиво
Шоу-бизнес

Ненакрашенная Бузова показала интимное фото из бани

Певица рассказала, как провела выходной
Шоу-бизнес

Барановская лишила Аршавина надежды на возвращение

Телеведущая не ждет экс-возлюбленного

Гороскоп

Киркорову наплевать на объявившегося брата
Астрологический прогноз с 19 по 25 марта
Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера
Совет на выходные

Фоторепортажи

Пышнотелая красотка прославилась благодаря откровенным фото
Тимати и Лепс спели в честь победы Путина
87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой
Как изменились сестры Арнтгольц

Спорт

Самая красивая теннисистка и чемпион мира стали родителями
Медведеву заставили плакать из-за золотой медали
Ирина Роднина подверглась травле за переезд в США
Украинских спортсменов наказали за поддержку России

Регионы

Безумные регионы: взбесившийся омич одним ударом убил мужчину из-за громкой музыки
Кошка вычислила черных риэлторов и спасла хозяина
Россиянин избавился от жены с помощью кувалды
Якуты возбудились от золотого дождя
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru