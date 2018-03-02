Из платежки ЖКХ уберут дополнительные услуги

Квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг освободят от дополнительных платежей. В Совете Федерации считают, что подобные выплаты навязываются россиянам мошенническим способом.

Дополнительные услуги вносятся в квитанцию на оплату ЖКХ противозаконно, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров. Сенатор предложил разработать законопроект, который пресек бы подобные действия управляющих компаний.

Подразумевается, что получить выплату по "социальной страховке" можно, если внести оплату до 31 числа текущего месяца. Страховой полис на следующий месяц в таком случае оформляется автоматически. Если оплата в установленные сроки не поступила, страховщик автоматически расторгает договор. И, если что случится, собственник квартиры не получит никакой компенсации – несмотря на то, что какое-то время он исправно отчислял взносы.

Алексей Майоров подчеркнул: граждане не знают, что именно страхуют управляющие компании, на какую сумму, никто не видел договоров страхования и не ставил под ними свои подписи. "Нельзя навязывать клиенту услугу таким мошенническим способом. Граждане не заключали никакого договора на предоставление услуг страхования, а платят за них", – сказал сенатор в интервью "Парламентской газете".

Парламентарий уверен, что такие действия управляющих компаний надо пресечь на законодательном уровне. Инициативу сенатора могут распространить и на договоры ОСАГО, при заключении которых гражданам навязывают страхование жизни.

Сейчас россиянам в платежках предлагается две разных суммы на оплату. В большую из них включено страхование жилища от несчастного случая – это последний пункт в платежном документе. Граждане в последнюю строку не заглядывают – и платят по повышенному тарифу. Такое навязывание услуг противозаконно и должно быть прекращено на законодательном уровне, пояснил Майоров.