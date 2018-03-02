Киев назвал "Газпром" истеричкой

Нестандартной счел реакцию "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража председатель правления украинского "Нафтогаза" Андрей Кобелев. Его удивило намерение российского концерна подать апелляцию на решение суда.

"Газпром" не сможет требовать от Украины выполнения пункта контракта take or pay ("бери или плати"), с удовлетворением отметил Кобелев. По его словам, российская компания не выполнила свои обязательства по контракту, и это автоматически освобождает Киев от обязательств платить за недобор газа. По подсчетам Кобелева, стоимость этой ошибки для менеджмента "Газпрома" – "потенциально сотни миллионов долларов".

Реакция российского газового концерна на решение Стокгольмского арбитража показалась Кобелеву нестандартной. "Я бы сказал, даже немного истеричной", – добавил глава "Нафтогаза", комментируя в эфире украинского Пятого канала заявление "Газпрома" о подготовке апелляции.

Арбитраж в Стокгольме 1 марта обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,5 миллиарда долларов – за "недостаточный транзит в 2009-2017 годах". В то же время требование украинской стороны о пересмотре тарифа суд не поддержал. Эксперты не исключают, что скоро начнется "большая газовая война". Первый шаг против Киева уже сделан.

"Газпром" 1 марта должен был начать поставки топлива на Украину, которая давно покупает российский газ только по реверсу из Европы. Из-за сильных морозов топлива Киеву не хватило – пришлось обращаться к Москве. Однако 1 марта поставки не начались, потому что не было заключено дополнительное соглашение. "Дорого яичко ко Христову дню", – заявили в "Газпроме".

В Незалежной пригрозили: если Москва не выплатит положенное по суду, Киев инициирует арест собственности "Газпрома". На Украине у концерна ничего нет, но она может обратиться к странам ЕС, где есть газпромовские счета, трубопроводы и хранилища. А поскольку международная конвенция обязывает признавать решение коммерческого арбитража, европейцы могут помочь Киеву, передает радио Business FM.