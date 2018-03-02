У Порошенко на публике случился провал в памяти

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз попал в неловкую ситуацию. Пару месяцев назад он хвастался энергетической независимостью Незалежной, а на днях заявил, что страна столкнется с проблемами из-за прекращения поставок российского газа.

На кардинально противоположные заявления главы государства обратил внимание журналист Анатолий Шарий. В своем блоге на YouTube он показал нарезки из выступлений украинского лидера.

Пару месяцев назад тот заявил, что Киев обеспечил энергетическую независимость, и потенциальное прекращение поставок российского голубого топлива его не беспокоит. Теперь же, когда "Газпром" пошел на такой шаг, Порошенко начал кричать о проблемах, которые ждут Украину.

"А что же сегодня было такое? Я не могу понять. Амнезия что ли?" – сыронизировал Шарий. По его словам, украинское руководство, видимо, "забыло", что страна энергетически независима.

Журналист также вспомнил о заголовках украинских СМИ. После решения Арбитражного суда в Стокгольме те бросились заявлять, что диктовать условия в газовых делах с Москвой теперь будет Киев.

Диктовать он действительно будет, заметил Шарий, только не "Газпрому", а гражданам Украины. "Условие номер раз: надо снизить на один-два градуса температуру в помещениях, в квартирах", – пошутил журналист.

Напомним, что Арбитражный суд Стокгольма встал на сторону "Нафтогаза" в споре с "Газпромом". И постановил выплатить украинской компании 2,6 миллиарда долларов.

В ответ руководство российского газового гиганта решило прекратить поставки голубого топлива на территорию Незалежной. Как сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, Украина получила обратно оплату поставки газа за первый весенний месяц.