ЦБ забрал лицензию еще одного банка

Центробанк с 21 марта отозвал лицензию у тульского банка "Телекоммерц Банк". По данным регулятора, кредитная организация неоднократно нарушала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, передает "Газета.ру".
По величине активов на 1 февраля 2018 года "Телекоммерц Банк" занимал 425 место в банковской системе России. Организация не является участником системы страхования вкладов.
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