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Экономика

Российским старикам поднимут пенсии на 10 млрд

Фото: GLOBAL LOOK press/uwe umstatter
Социальные пенсии россиян будут проиндексированы с 1 апреля 2018 года. Из бюджета на эти цели уже выделено десять миллиардов рублей.
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Решение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, коснется около четырех миллионов граждан. Постановление утверждает коэффициент индексации социальных пенсий в размере 1,029.

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"Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Мы это делаем по закону каждый год. В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около десяти миллиардов рублей", – сказал Медведев на заседании правительства.

Социальные пенсии, согласно действующему законодательству, индексируются с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в России за прошедший год. В 2017 году этот показатель составил 2,9%.

Ранее сообщалось, что пенсионные выплаты будут проиндексированы с 1 апреля именно на 2,9%. По данным Минтруда, решение затронет около четырех миллионов человек. Более трех миллионов из них – получатели социальных пенсий. В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей – до девяти тысяч 62 рублей.

В свою очередь Дмитрий Медведев на заседании правительства подчеркнул, что будут повышены и другие выплаты, размер которых зависит от уровня индексации социальных пенсий.

В своем послании к Федеральному собранию 1 марта президент России Владимир Путин заявил, что пенсии необходимо регулярно индексировать выше уровня инфляции, напоминают "Известия".  

Dni.Ru сообщали об инициативе Пенсионного фонда России (ПФР). Новую систему расчета пенсий с привлечением искусственного интеллекта пока запустят в пилотном режиме. Цель проекта – полностью исключить влияние человека на этот процесс.

О намерении привлечь к расчету пенсий россиян ИСКИН, который будет отправлять и обрабатывать запросы в разные организации, было заявлено на Инвестиционном форуме в Сочи. С прототипом новой системы в ПФР ознакомились в феврале этого года. Ее назвали "База знаний". Она позволяет рассчитывать размеры выплат в режиме многозадачности. Кроме того, отпадает необходимость в экспертном мнении, обеспечиваются прозрачность и единство подхода, заверяют создатели.

Автор: Андрей Евлампиев22 марта 2018, 13:23

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