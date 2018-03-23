Россиянам пообещали скорый рост доходов

Рост реальных доходов россиян в этом году существенно превысит уровень инфляции. С таким оптимистичным предсказанием выступил Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Россияне могут готовиться к существенному росту доходов. В номинальном выражении они увеличатся на 9%, а в реальном – на 6%, до 60 триллионов рублей. Таким образом, рост доходов может в полтора раза превзойти уровень инфляции, который прогнозирует правительство.

Рост благосостояния населения в Академии наук связывают с опережающими темпами индексации зарплат. Кроме того, вырастет прибыль от предпринимательской деятельности, так как восстановится потребительский спрос населения и вырастет товарооборот.

Сыграет свою роль и прогнозируемая по итогам года низкая инфляция. Как отмечает директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, рост цен уже не будет съедать проиндексированные пенсии и зарплаты.

"Известия" напоминают, что доходы россиян сокращались четыре года подряд. Самое большое падение случилось в 2016 году – на 5,8%, в 2017-м оно замедлилось до 1,7%. А 2018-й стал годом выходом из экономического кризиса.

Издание приводит мнение директора Центра структурных исследований РАНХиГС Алексея Ведева. Он отмечает, что зарплаты составляют почти половину доходов населения. В прошлом году оплата труда впервые за три года увеличилась — на 3,5%. И этот процесс, по прогнозу РАН, продолжится: в 2018 году зарплаты вырастут на 11%, в 2019-м — на 7%, в 2020 году – на 7,3%.

Повлияет на рост доходов россиян и профицит бюджета, который по итогам этого года составит 1% ВВП. Дополнительные доходы позволят проиндексировать зарплаты, пенсии и социальные пособия. В свою очередь, профициту бюджета способствуют структурные реформы, которые власти проводят в последние три года: это снижение инфляции, отказ от управления валютным курсом и адаптация к низким ценам на нефть.