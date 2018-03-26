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Экономика

На чем можно быстро заработать

Кадр из мультфильма "Скрудж Макдак"
Человек всегда стремится заработать как можно больше денег. Обладание солидными финансами гарантирует устроенность в жизни, возможность приобретать все самое лучшее не только для себя, но и для своей семьи. Кто-то в погоне за деньгами повышает свою квалификацию и получает образование, а кто-то использует эффективные инвестиционные инструменты, которые уже помогли разбогатеть многим тысячам человек по всей планете.
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Какие варианты?

Когда речь заходит об инвестиционном доходе, человек, прежде всего, рассматривает банковские депозиты и недвижимость. Это неплохие варианты сохранения средств, но вот отдача от такого варианта вложения финансов довольно мала.

В надежных российских банках ставки по рублевым вкладам составляют в лучшем случае около 7% годовых. При этом уже не первый год на рынке отмечается тенденция снижения уровня ставок. Соответственно, уменьшается и доход от вложенных туда средств.

Еще один вариант для потенциального инвестора – покупка недвижимости и сдача ее внаем. Казалось бы, идея неплохая, но вот с доходностью здесь тоже не все хорошо. Эксперты подсчитали, что уровень заработка в данном случае сопоставим с банковскими депозитами. При этом арендаторы могут серьезно подпортить жилье, а ремонтировать квартиру придется вам.

Таким образом, и депозиты, и недвижимость сегодня не являются приемлемым вариантом для те, кто хочет получить максимальную отдачу от вложенных средств.

Современные варианты для инвестиций

Что же делать? На рынке есть немало современных инструментов для эффективных инвестиций. Большинство из нас слышали о блокчейне, криптовалютах, прежде всего, о биткоине. Тем не менее, люди до сих пор смутно представляют себе, что это такое и как на этом можно заработать.

При этом на биткоине уже сейчас смогли получить хороший доход не только опытные биржевики, которые в своем деле, что называется, собаку съели, но и большое количество простых инвесторов. Правда, большинство из них имеет отношение к IT-отрасли: сисадмины, программисты и сотрудники профильных компаний.Рост в 20 раз – именно такую ошеломляющую динамику продемонстрировал биткоин с апреля прошлого года по январь текущего. А что насчет эфириума? Это вторая по популярности криптовалюта в мире. И перспективы заработать на ней не менее заманчивые, чем в случае с биткоином.

Кто-то может сказать: мне не близки криптовалюты, да и вообще, чтобы инвестировать в это нужны специальные знания. Давайте разбираться.

Эффективное инвестирование

Взять, к примеру, ситуацию с Apple – одной из наиболее известных компаний по производству гаджетов. Каждый новый "айфон" с заветным "яблочным" логотипом является хитом продаж и пользуется колоссальным спросом. История повторяется каждый год. Выход в прошлом сентябре последней на сегодняшний день модели популярного смартфона – iPhone X - позволил поднять акции компании примерно на 13% за месяц. Сравнение явно не в пользу банковских вкладов и сдачи недвижимости. Те, кто был в курсе финансовых показателей Apple, отлично заработали. При этом быть гуру в области инвестирования для этого вовсе не требовалось.

"В наши дни выбор финансовых инструментов весьма широк: криптовалюты, акции, фондовые индексы, ведущие мировые валюты и многое другое. Для вложения нужно обладать здравым смыслом, выдержкой и определенными практическими знаниями об инвестициях", – рассказывают специалисты "Центра современных инвестиционных технологий" (ЦСИТ). 

Автор: Иван Поляков26 марта 2018, 08:41

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