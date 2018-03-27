Как войны миллиардеров вредят России

Эксперты уже высказывали мнение, что скандал, разразившийся вокруг предпринимателя Олега Дерипаски, может быть связан с попыткой оказать на него давление. Политолог Станислав Яковлев считает, что за атакой может стоять партнер его партнер по бизнесу.

Сентиментальные люди редко становятся миллиардерами. А в России – почти никогда. Владелец компании "Интеррос", восьмой номер в российском рейтинге миллиардеров журнала "Форбс" Владимир Потанин из этого правила вовсе не исключение.

Любые партнерские соглашения, равно и выход из них в одностороннем порядке, для бизнесмена уровня Потанина это всегда игра на интерес. И этот интерес исчисляется зачастую миллиардами долларов. Неудивительно, что при таких ставках Владимир Потанин играет предельно агрессивно, жестоко, откровенно неспортивно, и совершенно не торопится проявлять великодушие и благородство – поведение, впрочем, вполне типичное для любой великой акулы капитала.

И не важно, с кем он таким образом оформляете развод: с собственной женой, или с совладельцами бизнеса, который Потанин заинтересовался получить в полную личную собственность. Главное – добиться своего. Цель оправдывает средства. Оправдывает, да не совсем. Точнее, не всегда. Особенно с учетом нынешней довольно непростой международной обстановки. Некоторые берега не мешало бы видеть даже самым большим акулам.

Об этом в авторской колонке для РИА "Новый День" рассуждает политолог Станислав Яковлев.

"Понимая, очевидно, что самая чувствительная для любой женщины тема – ее дети, Потанин в первую очередь лишил сына возможности закончить начатое образование, а, затем и вообще, по словам его бывшей супруги, перестал общаться с детьми.

Надо признать, что Владимир Олегович – не единственный, кто оказывал подобного рода давление на бывших жен, чтобы та знала свое место и не претендовала на что-то сверх того, что ей будет выделено "по высшему повелению". Такие примеры среди верхушки нынешней российской "элиты" не редкость, вспомним публичные семейные скандалы Тарико, Слуцкера или Мордашова. Но у Потанина это не метод, а стиль жизни.

Очевидное желание всецело обладать прибылью "Норильского Никеля" при минимальных затратах обрушивает на возможных претендентов на дележ средств немыслимые бури и ураганы. Вспомним куршевельские проблемы Михаила Прохорова. История, когда Прохорова в 2007 году "случайно" задержали по делу о сутенерстве во Франции, имела международную огласку. Давний партнер Прохорова – совладелец "Норникеля" Владимир Потанин тогда очень удачно решил, что настало время для "развода". Вскоре после этого Потанин пригласил Прохорова к себе и сказал, что готов купить его долю в "Норникеле".

По сведениям источника "Медузы", знакомого с подробностями сделки о продаже предприятия, сумма, которую в тот момент предложил Прохорову Потанин за долю в "Норникеле", была значительно ниже рыночной – менее одного миллиарда долларов. По информации той же "Медузы", вскоре Прохоров попал на прием к Владимиру Путину: прямо при нем президент России якобы позвонил Потанину и сказал, что "обманывать партнеров некрасиво". Так в сделке появилась третья сторона: Прохоров продал долю в "Норникеле" не Потанину, а бизнесмену Олегу Дерипаске. И Потанин получил, вероятно, не совсем тот результат, что ожидал.

На протяжении почти 10 лет с переменным успехом Потанин мирился с присутствием в управлении сильного партнера-соперника (судя по всему, любой, кто мешает единоличному владению "Норильским Никелем" – соперник). И вот наступил тот самый момент, когда Потанин, по удачному выражению журналистов, снова решил, что пришло время для "развода".

С достоверностью сказать, что буквально еженедельные упоминания на "Эхе Москвы" Олега Дерипаски в негативном контексте – дело рук Владимира Олеговича нельзя. Возможно, это Олег Владимирович чем-то сам так досадил Венедиктову, что тот неожиданно велел своим сотрудникам поминать его во всех программах и сюжетах. Но то, что Рыбка появилась в сети не случайно, – это факт.

Правда, для международной аудитории (нет сомнения что Дерипаска – игрок глобального рынка, и воздействовать на него можно только на соответствующем уровне), все темы, поднятые в российских СМИ, оказались мелковаты. И артиллерия была задействована самая мощная. В ход пошла самая громкая на сегодня в международном информационном пространстве тема применяемых к России международных санкций.

Если верить кулуарным разговорам, структурами Потанина возможна была нанята команда опытных международных лоббистов, вышедшая на бывшего руководителя MI6 (Секретной разведывательной службы МИД Великобритании). Результатом их работы стали публикации в The Evening Standard (принадлежащей другому богатому россиянину Александру Лебедеву) со ссылками на источник близкий к MI6 о том, что компания РУСАЛ, входящая в En+, поставляет продукцию предприятиям российского военно-промышленного комплекса (в частности, порошки). Доводы РУСАЛа, что продукция напрямую предприятиям ВПК никогда не поставлялась и не поставляется, никто не слышит. Им это и неважно. Ведь идея неназванных источников – авторов слива в британские СМИ – судя по всему, именно в том, чтобы довести принадлежащий Дерипаске Еn+ до делистинга, поскольку листинг Еn+ проходил именно на Лондонской бирже.

То, что путем такого давления под пресс попадает не только и не столько Дерипаска, а весь российский бизнес, для которого фактически закрывается международный рынок капитала, конечно, на руку и британским СМИ, и министерству обороны Великобритании, как и премьеру этой страны, которая на днях объявила настоящую войну России.

Некоторые для сохранения и преумножения капитала пускают в размен все, что было когда-то дорого, что обеспечивало тыл и саму возможность накопить этот капитал – будь то жена, с которой прожито более 20 лет, или друг, с которым ты построил свою бизнес – империю. И даже целая страна, в которой ты без стартового капитала, начиная с должности простого инженера, всего за пару десятилетий стал одним из богатейших людей", – говорит эксперт.