У московского Лайтбанка отозвали лицензию

Центробанк отозвал лицензию у московского Лайтбанка. По данным регулятора, проблемы у организации возникли из-за использования высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц.
Банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля, пишет "Газета.ru". По величине активов Лайтбанк занимал 425-е место в банковской системе России.
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