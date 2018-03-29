Россиянам пообещали запредельно дорогой бензин

Бензин к лету существенно подорожает. Главная причина роста цен – сокращение поставок топлива на биржевой рынок нефтяными компаниями.

Ассоциация российских трейдеров нефтепродуктами предупредила о рекордном росте оптовых цен. По их данным, 28 марта на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже этот показатель достиг исторического максимума с 2012 года. Немного отстают от рекорда цены на московских площадках. Только с начала марта АИ-92 подорожал на 7,84%, с начала года – на 8,84%. А 95-й прибавил в цене, соответственно, 9,53% и 11,96%.

Тем временем нефтяные компании заявляют, что нормативы по обеспечению внутреннего рынка топливом выполняют. Сдерживать экспорт, когда внутри страны цены на порядок ниже, чем за рубежом, они не собираются. В компаниях подчеркивают, что должны заботиться об интересах акционеров, а не владельцев независимых сетей АЗС.

Однако трейдеры уверены, что компании искусственно ограничивают поставки на биржевой рынок. При этом, по данным "Аналитики товарных рынков", доходность сетей АЗС в Санкт-Петербурге, отдельных регионах Урала и Сибири стала отрицательной. К критической черте она приблизилась и в Москве. За вычетом операционных расходов – на зарплату, хранение топлива, его перевозку, примерно 4 рубля на литр – столичные АЗС, по расчетам экспертов, зарабатывают всего 0,8 рубля на литре бензина, пишет РБК.

Средняя цена бензина АИ-92 на московских АЗС 25 марта составила 38,6 рубля за литр при цене оптовой закупки на бирже 33,8 рубля. В Екатеринбурге при розничной стоимости бензина 37 рублей за литр владельцы, вычитая операционные расходы, остаются с убытком в 80 копеек на литр топлива.

Трейдеры предупреждают Федеральную антимонопольную службу: в такой ситуации возможен дефицит топлива. Рост цен в рознице, по прогнозам экспертов, составит к лету до 5 рублей на литр бензина.