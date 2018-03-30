Где покупать брендовые вещи со скидками

Наконец-то весна! А это значит, что настала пора обновить свой гардероб. Но для этого совсем не обязательно тратить время и ходить по магазинам, ведь можно сделать все покупки в интернете. Огромное преимущество онлайн-магазинов – возможность использовать промокоды и получать скидки. Dni.Ru подготовили для вас очередную подборку самых интересных дисконтных предложений.

Покупки в онлайн-магазинах становятся все более популярными. Все чаще люди пользуются промокодами, которые представляют собой комбинацию букв или чисел, дающих скидку на выбранный товар или приятные бонусы: бесплатную доставку, подарок при покупке и многое другое. Сегодня в нашей подборке – четыре известных интернет-магазина: O'STIN, Quelle, NYX и "ЛитРес".

O'STIN, который по-прежнему является одним из популярнейших магазинов одежды и аксессуаров, предлагает покупателям привлекательные скидки по промокоду на сумму покупки от 1500 или 2000 рублей. В первом случае размер дисконта составляет 10%, во втором – 15%.

Выбрать на сайте продавца есть из чего. Всех любителей модной, удобной и при этом недорогой одежды ждет богатейшая коллекция в стиле сasual. Дизайнерские решения бренда предусматривают модные цвета, множество декоративных элементов и графику.

Наряды по душе и по карману в O'STIN сможет найти любой, даже самый искушенный шопер. В интернет-магазине представлены женская, мужская и детская одежда и обувь: джинсы, брюки, нижнее белье, футболки, рубашки, пиджаки, куртки, ветровки, шарфы, головные уборы и многое другое.

Публикация от O'STIN (@ostin_official) 17 Мар 2018 в 4:46 PDT

Есть из чего выбрать и в детском разделе. Представленный на сайте детский ассортимент – это простой классический стиль, одежда, удобная для повседневного использования. Из таких вещей легко составить базовый гардероб ребенка. Одежда предназначена для детей до 14 лет.

Другой раздел интернет-магазина – аксессуары. Сумки, галстуки, ремни и прочее. Практичные и удобные, они успешно завершат ваш образ, сделав его современным и стильным.

Скидки для читателей Dni.Ru предоставляет и интернет-магазин обуви и одежды Quelle – бесплатная доставка первого заказа плюс скидка 15%. В каталоге на сайте можно найти модели самых известных и популярных европейских брендов. Среди них Esprit, NEXT, Lascana и другие. Существует удобный поиск по категориям одежды.

Quelle поможет подобрать стильные сочетания и найти свой стиль в современном многообразии трендов. Интерактивный клуб, советы стилистов и модные новости, а также интересные акции, программы и специальные предложения для самых активных покупателей помогут вам всегда выглядеть на все сто!

Публикация от QUELLE (@quelle_russia) 12 Мар 2018 в 3:25 PDT

Щедрые скидки в виде 20% скидки по промокоду дает своим клиентам официальный интернет-магазин косметики NYX. NYX Professional Makeup – качественная декоративная косметика. С ее помощью можно сделать макияж и воплотить в жизнь любой образ.

В каталоге интернет-магазина представлено огромное разнообразие косметики от сертифицированных дистрибьюторов. Все товары удивят доступной ценой. Порадуйте себя косметикой высочайшего качества!

Последний в нашем сегодняшнем списке – крупнейший сервис электронных книг в России "ЛитРес". По промокоду можно получить скидку 15% на одну покупку в течение семи дней после активации. Заходите в специальный раздел на Dni.Ru, копируйте комбинацию купона и выбирайте любую и 875 тысяч электронных книг на русском и английском языках. Кроме того, посетителям интернет-магазина доступны для скачивания десять тысяч аудиокниг.

Ежемесячно сервисы "ЛитРес" посещают более 12 миллионов человек. Компания разработала 25 приложений для чтения электронных книг для операционных систем iOS, Android, Windows Phone 8.

Для удобства поиска нужных скидок на сайте Dni.Ru действует специальный агрегатор промокодов. Находите интересующий магазин, нажимаете кнопку "Открыть промокод" и копируете комбинацию. Потом идете на сайт продавца, находите нужный товар, кладете его в корзину и начинаете оформлять заказ.

Для ввода промокода нужно найти соответствующую графу и ввести туда комбинацию. Магазин проверит правильность промокода и пересчитает сумму вашей покупки в сторону уменьшения в соответствии с предоставляемой скидкой. Удачных покупок!