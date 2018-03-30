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Экономика

Где покупать брендовые вещи со скидками

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksiy Maksymenko
Наконец-то весна! А это значит, что настала пора обновить свой гардероб. Но для этого совсем не обязательно тратить время и ходить по магазинам, ведь можно сделать все покупки в интернете. Огромное преимущество онлайн-магазинов – возможность использовать промокоды и получать скидки. Dni.Ru подготовили для вас очередную подборку самых интересных дисконтных предложений.
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Покупки в онлайн-магазинах становятся все более популярными. Все чаще люди пользуются промокодами, которые представляют собой комбинацию букв или чисел, дающих скидку на выбранный товар или приятные бонусы: бесплатную доставку, подарок при покупке и многое другое. Сегодня в нашей подборке – четыре известных интернет-магазина: O'STIN, Quelle, NYX и "ЛитРес".

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 Полезные советы

Сюжеты Полезные советы

O'STIN, который по-прежнему является одним из популярнейших магазинов одежды и аксессуаров, предлагает покупателям привлекательные скидки по промокоду на сумму покупки от 1500 или 2000 рублей. В первом случае размер дисконта составляет 10%, во втором – 15%.

Выбрать на сайте продавца есть из чего. Всех любителей модной, удобной и при этом недорогой одежды ждет богатейшая коллекция в стиле сasual. Дизайнерские решения бренда предусматривают модные цвета, множество декоративных элементов и графику.

Наряды по душе и по карману в O'STIN сможет найти любой, даже самый искушенный шопер. В интернет-магазине представлены женская, мужская и детская одежда и обувь: джинсы, брюки, нижнее белье, футболки, рубашки, пиджаки, куртки, ветровки, шарфы, головные уборы и многое другое.

Публикация от O'STIN (@ostin_official)


Есть из чего выбрать и в детском разделе. Представленный на сайте детский ассортимент – это простой классический стиль, одежда, удобная для повседневного использования. Из таких вещей легко составить базовый гардероб ребенка. Одежда предназначена для детей до 14 лет.

Другой раздел интернет-магазина – аксессуары. Сумки, галстуки, ремни и прочее. Практичные и удобные, они успешно завершат ваш образ, сделав его современным и стильным.

Скидки для читателей Dni.Ru предоставляет и интернет-магазин обуви и одежды Quelle – бесплатная доставка первого заказа плюс скидка 15%. В каталоге на сайте можно найти модели самых известных и популярных европейских брендов. Среди них Esprit, NEXT, Lascana и другие. Существует удобный поиск по категориям одежды.

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Автор: Иван Поляков30 марта 2018, 11:32

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