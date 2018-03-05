Озвучены зарплаты российских чиновников

Самые высокие заработки среди российских чиновников – у сотрудников аппарата правительства. Средняя заработная плата служащих федеральных госорганов за прошлый год увеличилась на 2,7%.

По данным Росстата, средний заработок госслужащих в 2017 году вырос до 118,8 тысячи рублей в месяц. В то время как средняя заработная плата по стране – 39 тысяч рублей, а в столице – около 95 тысяч.

Росстат подсчитал, что быстрее всего зарплаты росли в Следственном комитете – на 33%, в Федеральном агентстве по делам национальностей – 22% и Федеральной службе судебных приставов – 18%.

Не у всех госчиновников доходы увеличивались. Сократились на 7% зарплаты у сотрудников Федерального агентства научных организаций, Федерального лесного агентства и Центральной избирательной комиссии.

Реальные доходы россиян за прошлый год упали на 1,7%. Но это лучше, чем в 2016-м, когда снижение составило почти 6%. Более того, в январе реальные зарплаты россиян уже продемонстрировали рост на 6,2% (за прошлый год этот показатель составил 3,5%).

Больше всего в прошлом году получали чиновники в аппарате правительства – в среднем 227 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше зарплаты в администрации президента – 217,4 тысячи рублей и Счетной палате – 180,7 тысячи рублей. Самые маленькие чиновничьи зарплаты – в Федеральном агентстве по печати (59,8 тысячи рублей), Федеральном агентстве по недропользованию (60,2 тысячи рублей) и Федеральном агентстве по туризму (61,3 тысячи рублей), приводит данные Росстата издание "Коммерсантъ".

Как писали Dni.Ru, депутаты Госдумы приняли в окончательном, третьем чтении президентский законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С мая текущего года он будет равен прожиточному минимуму.

Законопроект предлагает установить МРОТ с 1 мая в размере 11 тысяч 163 рублей в месяц. Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, реализация его положений коснется трех миллионов человек, из которых более половины работают в государственных и муниципальных учреждениях.

Согласно расчетам экономистов, расходы на повышение зарплаты бюджетной сферы в 2018 году составят 39,3 миллиарда рублей, в том числе федеральных бюджетников – 7,5 миллиарда рублей, а работников региональных и муниципальных госучреждений – 31,8 миллиарда.