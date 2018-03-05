Газовый демарш: Порошенко приползет на коленях к Путину

Битва за "Оскар" 56-летняя жена родила Виторгану Скандал на дебатах Дом-2 Тесты и опросы

Самое читаемое

Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Алина Загитова разбилась в ДТП
партнеры
Вторник 6 марта
Лента новостей
23:26
Назван лучший ресторан морской кухни
22:11
В Турции незаконно задержали четверых россиян
21:56
Школьникам сократили каникулы
21:23
В Москву к 8 марта придет потепление
21:12
Многодетная Акиньшина показала фигуру в купальнике
20:52
Эскортница Рыбка всплыла в скандале с Трампом
20:48
В центре Донецка взорвался автомобиль
20:39
Безумные регионы: в Ижевске безработный наладил бизнес на поддельном алкоголе
20:19
К чему снится кошка
19:55
Обезумевший Маколей Калкин высмеял "Оскар"
19:27
Нарядившийся 54-летний Зверев: Из меня секс так и прет!
19:25
Знаменитая актриса отказалась говорить по-русски
18:54
Школьникам показали будущее
18:49
Медведева пошла по пути Липницкой и бросила Тутберидзе
18:49
В столице общий прирост числа прикрепившихся к участкам избирателей на уровне 1%
18:47
Трамп закатил истерику после слов Путина
18:18
В Подмосковье автобус столкнулся с иномаркой
18:08
Ягудин молится о состоянии Медведевой
18:07
Раскрыт способ остановить смерть мозга
17:54
Под Оренбургом дерзко ограбили водителя маршрутки
17:38
Почему советы друзей мешают строить отношения
17:22
Ксения Собчак копирует Меланью Трамп
16:48
Володин осудил политизированность спорта и искусства
16:45
В Петербурге девушку переехали два раза подряд
16:35
"Вот это окорочка": раздетая Самбурская произвела фурор
16:34
Диетологи удивили новым открытием о вреде соли
16:33
Как избежать ранней потери зубов
16:19
Двум вузам в Москве и Петербурге запретили принимать студентов
16:13
Максакова откровенно высказалась о романе с Грудининым
16:11
Володин пригласил зарубежных наблюдателей на выборы
15:56
Орбакайте обнародовала видео с выпивающим Галкиным
15:44
Найден неожиданный способ победить голод
15:43
Форум "Коллекции России" и антикварная ярмарка пройдут в ЦДХ
15:41
В России создали iPhone с изображением ядерной ракеты
15:39
Финалистку конкурса "Миссис Россия" поймали на продаже секс-рабыни
15:29
На юге Москвы разбились инкассаторы
15:07
На Патриках появилось новое винное место
15:06
Как укрепить отношения с помощью ссор
15:03
Как защитить здоровье в период эпидемий
15:00
В Киеве рассказали о бегстве Порошенко после побоища у Рады
14:57
Разбитый корабль пришельцев обнаружили в Антарктике
14:55
Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак
14:34
Дацюк после победы на Олимпиаде отдал золото монашкам
14:32
В Петербурге сбившего ребенка водителя поколотили прохожие
14:30
Тренера Загитовой предупредили о ее связи с Капризовым
14:25
Что читают женщины
14:15
Газовая война с Украиной: мифы и реальность
14:10
Возмущенная Собчак устроила демарш в ЦИКе
13:47
Под Волгоградом грузчик похитил ребенка своих работодателей
13:46
В России высмеяли нелепый "Оскар" фильму о Родченкове
13:43
Куда пропала красавица Оксана из "Вечеров на хуторе близ Диканьки"
13:36
Красотки в БДСМ-белье показали свои прелести
13:23
Анна Седокова осталась без дочери
13:12
"Рекорд тысячелетия": синоптики сделали неутешительный прогноз для Москвы
12:58
Ученые: Лишь одна страна переживет зомби-апокалипсис
12:48
Водитель увез сбитую девочку в торговый центр (видео)
12:39
Помощник Путина заявил о готовности отключить Россию от Сети
12:37
ЦКАД-5: Группа компаний "АРКС" приступила к возведению последней опоры на мосту через реку Истра
12:35
Анджелина Джоли пропала: Чем обернулась весть о романе Питта и Энистон
12:32
Зарядить телефон за 30 секунд: создан самый быстрый аккумулятор
12:06
Любовники в шоке от фотографий их ягодиц в таблоидах
11:43
Виторган о новорожденной дочери: Жаль, не увидим ее в полном расцвете
11:39
Росавиация повесила трагедию Ан-148 на пилотов
11:38
Астрологический прогноз с 5 по 11 марта 2018 года
11:38
Выпотрошившая Аршавина Барановская отказывается от помощи
11:32
В Челябинске во дворе дома лежал труп школьника с темным прошлым
11:28
МОК получил звонкую пощечину на "Оскаре" из-за России
11:20
Под Москвой полиция нашла 2,8 килограмма героина
11:00
Последствия смертельной аварии под Москвой сняли на видео
10:44
После нападения Собчак поставили выше "простых смертных"
10:42
Волочкова с задранной юбкой показала круглый живот
10:21
Знаменитый футболист вынуждает свою мать бомжевать
10:11
Под Псковом при пожаре погибли двое маленьких детей
10:11
Найден убивающий рак вирус
09:49
Жуткие платья премии "Оскар"
09:45
Лиза Боярская о раке: Болезнь стремительно прогрессирует
09:44
В Челябинске у известных рокеров украли трусы
09:43
В Петербурге росгвардеец зарезал агрессивного бультерьера
09:26
В Магадане восемь воспитанников детского сада обожгли глаза
09:21
Излишняя страсть Иглесиаса к дочке от Курниковой ввела в ступор
09:09
Польша собирает армию для войны с Россией
09:04
Очевидцы сняли на видео горящий офис микрозаймов
08:56
В Киеве похитили памятник Лесе Украинке
08:54
Призерам "Оскара" подарили прокладки для подмышек
08:53
Пришедший в себя Осин объявил о свадьбе
08:44
МКАД парализовало после массовой аварии (видео)
08:36
В Югре сорвали премьеру фильма "Довлатов"
08:22
Спряталась за жабо: Лобода скрывает беременность от 57-летнего певца
08:22
Мужчина с ружьем напал на аптеку в Москве
08:09
Пережившая нападение Собчак сделала важное заявление
07:47
Названы лауреаты "Оскара-2018"
07:42
В ДТП с автобусами под Москвой погибли люди
07:24
Гильермо дель Торо получил "Оскар" за лучшую режиссуру
06:57
Гей-драма победила на юбилейном "Оскаре"
05:32
У Звягинцева вырвали "Оскар"
05:01
Предателю Родченкову посвятили "Оскар"
04:55
Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
04:33
Дженнифер Лоуренс досрочно назвали лучшей актрисой
03:46
Постаревшая Сальма Хайек поразила безвкусицей на "Оскаре"
02:39
В Лос-Анджелесе проходит 90-я церемония премии "Оскар"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Цымбалюк-Романовской нашли еще одного любовника
Обмишурившаяся Цымбалюк-Романовская грязно выругалась
Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
Праздник дизайнера Зайцева обернулся скандалом
Акушер-гинеколог объяснила "нереальные" роды 56-летней жены Виторгана
Собчак поймали на лжи после нападения
Экономика

Газовый демарш: Порошенко приползет на коленях к Путину

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Kavashkin
Происходящее на Украине давно напоминает театр абсурда, но, похоже, властям Незалежной есть куда падать – дно еще не достигнуто. Свидетельство тому – очередной газовый кризис, который чуть не заморозил половину страны. По традиции Киев свалил всю вину на Россию, забыв напомнить своим гражданам историю вопроса.
прочитано 5937 раз

В ноябре 2015 года гордая и независимая Украина отказалась от поставок российского газа. Громкое заявление обернулось, как обычно, пшиком – своего газа Незалежная практически не имеет, а дефицит голубого топлива покрыть, кроме как российскими углеводородами, не может. Труба-то, идущая в Европу, заполнена топливом из России.

ПО ТЕМЕ

"Гордая" Украина пожаловалась на дорогой газ из ЕC

Киев утратил связь с реальностью после газовой истерики

Киев назвал "Газпром" истеричкой

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Вот и пришлось придумывать сказку о том, что Киев будет покупать по реверсу европейский газ. По сути, это тот же российский, но по более высокой цене. Гордость же не позволяет купить подешевле – в этом случае нужно признавать, что сидишь на российской газовой игле.

Была в этой истории одна немаловажная деталь: в соответствии с соглашениями, достигнутыми между премьерами России и Украины – Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко – в 2009 году, Киев обязан каждый год оплачивать минимальное количество газа в рамках условия "бери или плати". В 2016 году Украина начала нарушать условия соглашения и прекратила закупку газа у России. "Газпром" выставил "Нафтогазу" счет на несколько миллиардов долларов, Киев подал встречный иск.

В итоге 28 февраля 2017 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда по поданному украинской стороной иску на транзит газа. Представители российской компании выразили несогласие с решением суда и сообщили, что будут его опротестовывать. "Газпром" уже подал иск с требованием расторгнуть контракт с "Нафтогазом".

Фото: gazprom.ru

На следующий день после решения суда в Стокгольме "Газпром" прекратил поставки газа на Украину. При этом российская компания в полном объеме вернула "Нафтогазу" сумму оплаты мартовских поставок. Ситуация практически вышла из-под контроля, и украинские власти не на шутку испугались – до 7 марта в стране действует план по ограничению потребления природного газа.

Генерирующие компании переведены на мазут, а "Нафтогаз" и государственные чиновники, включая президента Петра Порошенко, обратились к украинцам с просьбой на несколько дней снизить температуру в помещениях. Была запущена кампания с хештегом #прикрути. "Чтобы разрушить сценарий "Газпрома", достаточно на несколько дней уменьшить температуру в жилищах. Присоединяясь к этой инициативе лично, призываю также все госучреждения", – обратился к своему народу Порошенко.

При этом 4 марта украинский лидер заявил о полном покрытии дефицита голубого топлива благодаря экономии и резкому увеличению поставок из Польши, Словакии и Венгрии. В этот раз Порошенко снова забыл сообщить своим гражданам, что речь, по сути, идет о российском газе, правда, купленном по ценам, в четыре раза превышающим европейские.

На фоне очередного витка газового противостояния как российская, так и украинская стороны выступили с заявлениями о том, что разногласия между "Газпромом" и "Нафтогазом" не представляют рисков для Европы.

Дальше события будут развиваться по неблагоприятному для Украины варианту, прогнозируют политологи и экономисты. Рано или поздно украинским властям придется идти на поклон к Кремлю и каким-то образом договариваться с Россией. По мнению публициста Армена Гаспаряна, все разговоры Порошенко про газ есть не что иное, как попытка оттянуть свою политическую кончину. Все происходящее говорит о слабости политической власти и агонии правящего режима на Украине, уверен эксперт.

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko

"Все телодвижения Порошенко, начиная от звонка Путину в феврале и заканчивая его последним заявлением о стабилизации ситуации с газоснабжением, означают только одно. Президент хочет сказать России: сделайте ставку на меня или будет хуже", – отметил Гаспарян в интервью Dni.Ru.

На фоне неразрешенного кризиса в Донбассе Порошенко откровенно спекулирует на газовой теме, которая становится моделью политического диалога, считает публицист. "За заявлениями президента Украины не стоит ничего серьезного, но, к сожалению, на этом фоне гибнут люди на юго-востоке страны. Кроме того, внутри Украины наблюдается очень сложная экономическая и социальная ситуация", – констатировал Армен Гаспарян.

В свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов напоминает: Украина вот уже несколько лет утверждает, что обходится без российского газа и что он ей не нужен. "Нынешний газовый кризис может закончиться тем, что Киев на самом деле прекратит получать голубое топливо из России. Сегодня уже сформированы альтернативные маршруты поставок газа в Европу, поэтому нам Украина, по сути, не нужна в качестве транзитера", – сказал политолог.

По его мнению, Москве все равно, что будут делать и говорить власти в Киеве. Но, тем не менее, президент Петр Порошенко несет ответственность перед своими избирателями за ситуацию, сложившуюся с российским газом, считает Мартынов.

Сейчас украинские газовые хранилища практически пусты – все топливо пришлось сжечь во время холодов, которые накрыли Украину в конце февраля – начале марта. С приходом весны властям Незалежной несказанно повезло, но март – месяц традиционно непредсказуемый, и, возможно, Петру Порошенко придется запускать новый "газовый" хештег для своих избирателей – #выключи.

Автор: Александр Комаров5 марта 2018, 21:58

комментарии

Политика

Трамп закатил истерику после слов Путина
Володин пригласил зарубежных наблюдателей на выборы
Госдума обеспечит реализацию послания президента
Страшные тайны: Муаммар Каддафи

Шоу-бизнес

Обмишурившаяся Цымбалюк-Романовская грязно выругалась
Многодетная Акиньшина показала фигуру в купальнике
Обезумевший Маколей Калкин высмеял "Оскар"
Нарядившийся 54-летний Зверев: Из меня секс так и прет!

Проишествия

В Петербурге сбившего ребенка водителя поколотили прохожие
На Собчак напали на дне рождения Горбачева
Пилоты посадили самолет с развалившимся в воздухе двигателем (видео)
У стен Кремля поймали сошедшего с ума американца

Lifestyle

В России высмеяли нелепый "Оскар" фильму о Родченкове
Куда пропала красавица Оксана из "Вечеров на хуторе близ Диканьки"
Названы лауреаты "Оскара-2018"
Призерам "Оскара" подарили прокладки для подмышек
Шоу-бизнес

Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов

Примадонна подзаработала на частной свадьбе
Общество

Пережившая нападение Собчак сделала важное заявление

Ведущая подчеркнула, что не станет обращать внимания на провокации
Шоу-бизнес

Излишняя страсть Иглесиаса к дочке от Курниковой ввела в ступор

Популярный певец показал новое видео с ребенком
Шоу-бизнес

Волочкова с задранной юбкой показала круглый живот

Народ не смог остаться равнодушным к поведению балерины

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 марта 2018 года
Пегова находится под контролем врачей
Что скрывает Олег Дерипаска
Совет на выходные

Фоторепортажи

Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак
Красотки в БДСМ-белье показали свои прелести
Жуткие платья премии "Оскар"
История любви 78-летнего Виторгана и его 56-летней жены

Спорт

Медведева хочет выступать за другую страну после трагедии на Олимпиаде
Тренера Загитовой предупредили о ее связи с Капризовым
Знаменитый футболист вынуждает свою мать бомжевать
Бразильянка повалила и избила российскую спортсменку (видео)

Регионы

Безумные регионы: в Ижевске безработный наладил бизнес на поддельном алкоголе
Под Волгоградом грузчик похитил ребенка своих работодателей
В Петербурге росгвардеец зарезал агрессивного бультерьера
В небе над Уралом взорвался суперболид (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru