Десятки тысяч россиян рискуют остаться без пенсий

Свыше 45 тысяч граждан нашей страны могут не получить страховую пенсию в текущем году. С таким заявлением выступил 5 марта руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член партии ЛДПР Ярослав Нилов.

Парламентарий довольно категорично высказался против повышения пенсионного возраста россиян. "В этом году порядка 45 тысяч граждан и так столкнется с проблемой, когда, даже достигнув пенсионного возраста, они не смогут получить страховую пенсию", – сообщил Нилов.

Основными причинами этого чиновник назвал нехватку страхового стажа и пенсионных баллов, сообщает "Газета.ru". "Человек в этой ситуации должен либо продолжить работать, а это не что иное, как искусственное повышение пенсионного возраста, либо ждать еще пять лет и получать социальную пенсию. Получается, это открытая экономия на пенсионерах", – добавил депутат.



По расчетам руководителя Департамента социального развития ФНПР Константина Добромыслова, всего 20 миллионов россиян рискуют остаться без страховой пенсии. Дело в том, что именно такое число работников получают минимальную зарплату.

По словам Добромыслова, сегодня уже наметилась тенденция в отказе от назначения страховой пенсии из-за того, что люди не выполняют требования по необходимому количеству пенсионных баллов. "Судя по прошлому году, около 20 тысяч человек не набрали нужного количества баллов. При нынешней ситуации с заработной платой, безусловно, количество таких людей будет только увеличиваться. Те 20 миллионов человек, которые получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, – потенциально те люди, которым может быть не назначена пенсия", - добавил чиновник.

Ранее стало известно, что Министерство труда и социальной защиты выступило с инициативой проиндексировать социальные пенсии россиян с 1 апреля 2018 года. Средний размер выплат должен составить 9 062 рубля.