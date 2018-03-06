Газовая война с Украиной больно ударит по россиянам

Газовый конфликт Киева и Москвы может ударить не только по украинцам, но и по россиянам. Если в результате расторгнутых контрактов "Газпром" начнет терять прибыль, могут повыситься тарифы внутри России, считают аналитики.

Процедура расторжения контрактов "Газпрома" с "Нафтогазом" уже запущена. Украинская сторона получила официальное уведомление. Отказ российского газового концерна от транзита голубого топлива через Украину приведет к падению доходов бюджета, так как экспортная выручка снизится, отметил директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.

По словам аналитика, кроме налогов и экспортных пошлин, речь идет и о дивидендах на государственную долю в акционерном капитале газового холдинга. "Кредитные рейтинги самого "Газпрома" более уязвимы, чем суверенные рейтинги России. Российская компания может пролоббировать повышение тарифов на внутреннем рынке с целью компенсировать финансовые потери в Европе", – считает эксперт. Разуваев предположил, что такая перспектива отрицательно скажется на темпах экономического роста в России и не обрадует граждан.

Но, конечно, главными пострадавшими окажутся украинские потребители. "Цена на газ вырастет. И вырастет существенно, так как "Нафтогаз" уже проводит политику суверенитета", – подчеркнула замдиректора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова. Правда, отметила она, суверенитет какой-то странный: Киев закупает по реверсу в Европе – преимущественно в Словакии и Польше – тот же самый российский газ, но вчетверо дороже, чем у "Газпрома". Эксперт ожидает, что такая политика приведет к существенным социальным последствиям: росту безработицы, инфляции, усилению разрыва между доходами богатых и бедных.

Как сообщается, процедура расторжения контрактов будет осуществляться через Стокгольмский арбитражный суд – тот самый, который 28 февраля обязал российскую компанию выплатить 2,56 миллиарда долларов по транзитному контракту с "Нафтогазом". Комментируя решение арбитража, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что концерн не намерен за свой счет решать экономические проблемы Украины, передает RT.

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что украинская сторона "не видит оснований для разрыва контрактов" и назвал действия "Газпрома" неприемлемыми. В компании выразили надежду, что ситуацию можно исправить – в течение положенных по процедуре 30 дней, пишет Ura.ru.