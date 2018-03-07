Эксперты обсудят уголовные и административные стороны деятельности ЦБ

Профессиональное сообщество намерено обсудить некоторые аспекты деятельности российского регулятора. В частности, речь идет об административных и уголовных моментах в ходе судебных тяжб с Центробанком.



В четверг, 15 марта, в Москве пройдет круглый стол, посвященный деятельности Центрального банка. Он организован при поддержке информационного портала "Право.ру". Приглашенные эксперты намерены посвятить дискуссию административным и уголовным аспектам судебных споров с регулятором в минувшем год.



Как отмечают организаторы мероприятия, предыдущий год прошел для финансистов и многих простых граждан под знаком тревоги. Это было связано с тем, что ЦБ активизировал деятельность в сфере надзора в банковском секторе и принял несколько резонансных и неоднозначных решений в отношении ряда (в том числе, крупных) участников этой сферы.

В рамках круглого стола участники намерены обсудить влияние политики Банка России на всю отрасль, спрогнозировать, чего стоит ждать от регулятора в дальнейшем и как наиболее эффективно отстаивать интересы финансовых организаций в диалоге с ЦБ. Итоги обсуждения могут лечь в основу дорожной карты для выстраивания отношений крупных банков с регулятором в новых условиях.

В ходе дискуссии ее участники затронут также главные тренды российского финансового рынка в 2017 году, аспекты взаимоотношений между регулятором и финансовыми компаниями, обсудят основные моменты споров с Центробанком. В частности, речь пойдет об отзывах лицензий у банка "Югра", "Татфондбанка", взаимоотношениях клиентов с банком "Траст", истории Промсвязьбанка. Круглый стол начнется в отеле "Мэриотт Роял Аврора" ровно в полдень.

