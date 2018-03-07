Киев мелко мстит за поражение в газовой войне

Украина уже не знает, что придумать от собственного бессилия в газовой войне с Россией, которую сама же развязала. На этот раз Киев заявил о подготовке к аресту зарубежных активов "Газпрома".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минюсту страны скоординировать действия с "Нафтогазом" и изучить возможность ареста зарубежных активов "Газпрома". До этого он потребовал от ответственных ведомств активизировать усилия по взысканию с российской компании штрафа, присужденного Киеву по решению Стокгольмского арбитражного суда.

Активы "Газпрома" находятся в более чем 20-ти странах по всему миру, российский газ по трубопроводу "Северный поток" поставляется практически во все государства Европы. Наблюдатели полагают, что арест счетов или имущества российской компании за границей неизбежно повлечет за собой проблемы у потребителей голубого топлива.

Напомним, что в ноябре 2015 года Украина отказалась от поставок российского газа, но фактически покупает его по реверсу из Европы по завышенным ценам. 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда по поданному украинской стороной иску на транзит газа. Киев настаивал на повышении тарифов на перекачку голубого топлива в Европу. Представители российской компании выразили несогласие с решением суда и сообщили, что будут его опротестовывать.

Також доручив Мін'юсту скоординувати дії з керівництвом НАК "Нафтогаз" щодо можливого арешту активів "Газпрому" по всьому світі у випадку невиконання рішень Стокгольмського арбітражу. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 7 марта 2018 г.

1 марта "Газпром" прекратил поставки газа на Украину. Ситуация практически вышла из-под контроля, и украинские власти не на шутку испугались – в стране действует план по ограничению потребления природного газа. Петр Порошенко лично обратился к украинцам с просьбой на несколько дней снизить температуру в своих домах. В соцсетях была запущена кампания с хештегом #прикрути.