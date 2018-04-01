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Экономика

Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Индексация социальных пенсий, повышение утилизационного сбора на машины, ускорение регистрации предпринимателей через МФЦ и другие нововведения второго весеннего месяца. Dni.Ru выяснили, как изменится жизнь россиян с приходом апреля.
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Индексация социальных пенсий

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Соцпенсии по инвалидности, потере кормильца и старости с началом апреля увеличиваются на 2,9%. Из бюджета на эти цели выделяется 10 миллиардов рублей.

Индексация затронет около четырех миллионов человек, 3,1 из них – получатели социальных пенсий. Средний размер выплаты увеличится на 255 рублей до 9062 рубля. Дети-инвалиды и инвалиды детства первой группы станут получать в среднем больше на 378 и 382 рубля – 13 410 и 13 556 рублей соответственно.

Повышение утилизационного сбора на машины

С началом апреля поднимаются ставки по утилизационному сбору на автомобили. Соответствующее положение содержится в постановлении кабинета министров от 19 марта 2018 года.

Ставка будет зависеть от типа транспортного средства. Так, утилизационный сбор для машин с объемом двигателя более литра вырастет на 16% и составит 33 тысячи рублей. Повышение по транспортным средствам с мотором до двух литров составит 90% – до 84 тысяч рублей, а по машинам 2-3 литра – на 49% (126 тысяч рублей). Ставка останется без изменений для автомобилей с объемом двигателя больше трех литров.

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev

Подорожание почтовых услуг

С 1 апреля платить за отправку почтовых карточек придется больше. Так, заказная почтовая карточка будет стоить 37 рублей, переслать заказное письмо весом до 20 граммов – 46 рублей.

На простое же письмо до 20 граммов тариф не изменится – за его отправку по-прежнему нужно будет заплатить 22 рубля. То же самое касается обычной бандероли. Стоимость ее отправки осталась прежней – 40 рублей.

Только для совершеннолетних

С 1 апреля ужесточаются правила реализации лотерейных билетов. В их числе электронные, а также лотерейные квитанции.

Кроме того, организатор розыгрышей теперь не сможет выплачивать выигрыш лицу, не достигшему 18 лет. Особые условия вводятся для случаев, когда сумма выигрыша превышает 15 тысяч рублей. Тогда счастливчик должен быть готов к тому, что будет проведена идентификация его личности в обязательном порядке. Готовьте документы.

Деревянные дома станут доступнее

В апреле стартует государственная программа субсидирования ипотечных ставок на покупку деревянных домов. Она снижается до 5%. Есть и определенные требования: приобретаемый дом должен быть типовой серии, произведенным на заводе. Максимальный размер кредита – 3,5 миллиона рублей.

Срок действия льготы ограничен – с 1 апреля до 30 ноября этого года. Залог по такому кредиту банки требовать не будут. Из федерального бюджета на реализацию программы заложено почти 200 миллионов рублей. Планируется, что с помощью льготного кредитования россияне смогут приобрести около 2,5 тысячи домов. Если программа будет успешной, срок ее действия продлят до 2021 года.

Ускорение регистрации предпринимателей

С апреля полученные многофункциональными центрами (МФЦ) документы от заявителей для государственной регистрации будут направляться в Федеральную налоговую службу в электронном виде не позднее одного рабочего дня с момента их принятия. Затем готовые документы заявитель получит по электронной почте.

Фото: vk.com/mydocs_mos

Что это значит? Теперь предприниматели не будут ждать бумажного уведомления о регистрации. Соответствующая информация будет размещена на сайте налоговой службы. Нововведение позволит сэкономить заявителю время, а также оптимизирует работу государственных структур.

Автор: Иван Поляков1 апреля 2018, 10:00

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