США готовят новый удар по России

Обвал на российской бирже Смерть Волчковой Покушение на предателя Скрипаля Главные события Москвы Дом-2

Самое читаемое

Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
"Она две недели назад умерла": сенсационное заявление о Волочковой
Народ смакует похабные снимки голых Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обвенчались после примирения
Сбежавшая из России Собчак показала живот
партнеры
Вторник 10 апреля
Лента новостей
15:57
Правда и мифы о пользе сезонных овощей
15:46
Названа стоимость самой дешевой квартиры в России
15:41
Секс-террорист Трамп напал на "Мисс Вселенную"
15:34
Закрутивший роман с Питтом ученый уделал Энистон
15:24
Радостным россиянам посоветовали подождать со сменой зимней резины
14:50
Чем опасны безналичные деньги
14:42
Нелепого Трампа в пальто подняли на смех
14:25
Минздрав порекомендовал украинским медикам учиться у Доктора Хауса
14:25
Яшин решил покинуть пост главы призывной комиссии
14:11
Раскрыт секрет нового iPhone
13:52
Попрошайка Порошенко встал перед Меркель на колени
13:50
Инфицированная Рапунцель находится при смерти
13:47
Слабость и галлюцинации: подробности состояния отравленных Скрипалей
13:42
Российских детей силой гонят в театры
13:40
На месте крушения Ан-148 нашли 13 фрагментов
13:32
Почему Галкин и Дроботенко скрывают близкие отношения
13:22
Как сохранить отношения на расстоянии
13:11
В Москве при столкновении двух автобусов пострадали люди
13:05
Российские ученые создали самое безопасное лекарство от рака
12:57
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
12:50
Мужчина с ножом напал на пассажиров электрички
12:46
Толстушка Боня носит мужика на руках
12:40
У Божены Рынской "поползло" лицо
12:36
Пьяный пассажир упал на рельсы в московском метро
12:25
Мужчина на грузовике проехал сквозь торнадо (видео)
12:25
Обратно в СССР: россиян припугнули дефицитом продуктов
12:16
Потерявший семью при пожаре Востриков в бешенстве от назначения Тулеева
12:08
Россиянин убил подругу за грубость во время танца
11:49
Молодая учительница совратила подростка на школьной парковке
11:47
Народ встал на защиту загрызшего хозяина пса
11:40
Рассекречена настоящая фамилия скончавшейся Волчковой
11:32
На столицу надвигается гроза
11:17
Из Москвы-реки выловили тело мужчины
11:15
Снявшаяся в БДСМ-порно украинка обвинила режиссера в насилии
11:12
Малышева посмеялась над словами Стриженовой о гибели мужа
11:11
Ученые выявили связь между бровями и прогрессом
11:02
Расчленившего трех человек пенсионера схватили под Москвой
11:01
Первый канал раскручивает Мазур на откровения об обманутом Джигарханяне
10:47
Москвич забил насмерть любовницу
10:41
Украина грезит об исчезновении России
10:28
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
09:58
Врачи объявили Юлию Скрипаль здоровой
09:57
Названы причины распространения заразного рака
09:53
Родившая Алика Смехова: Это была личная победа над собой
09:52
Зарубежные инвесторы бегут с российского рынка
09:50
Никита Пресняков выпрыгнул из окна
09:46
Пристыженное МЧС ринулось искать забытые куски тел на месте крушения Ан-148
09:20
49-летняя Татьяна Буланова откровенно о беременности
09:18
Apple выпустила ярко-красные iPhone 8 для акции по борьбе со СПИДом (видео)
09:11
Блудливый поп из "Дома-2" выложил в Сеть "семейное" порно
08:54
Обнародовано предсмертное сообщение Волчковой
08:46
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
08:43
Где в России чаще всего умирают
08:29
Москва припугнула зарвавшихся американцев у берегов Сирии
08:28
Тулеев получил высокий пост в парламенте
08:19
Елизавета II неожиданно поглумилась над Трампом
22:09
Бывший муж отобрал у Ксенофонтовой недвижимость
22:01
По стопам Дайнеко и ее бывшего: кому суждено стать жертвой рукоприкладства
21:59
Войну между Россией и США назвали делом времени
21:53
В России научились превращать отходы в полезные вещи
21:40
Безумные регионы: бандит со штанами на голове напал на банкомат в Омске
21:34
Отец опубликовал фото голой Ольги Бузовой
21:16
Потерявшая ногу красотка удивила весь мир
20:53
Попавшая в больницу Пьеха рассказала о правду о конфликте с близкими
20:27
Скрипаля с дочерью взяли в заложники в Британии
20:10
Нарушивший траур Павел Табаков взбесил народ
20:04
Умер известный российский художник
19:56
На кладбищах под Волгоградом из могил всплыли покойники
19:50
Российского туриста до полусмерти избили в Индии
19:44
Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
19:12
"Единая Россия" приглашает на дискуссию о модернизации партии
18:43
Задержание вооруженных банкиров попало на видео
18:30
Останки жертв месяц гниют на месте трагедии Ан-148
18:18
Максим Галкин поделился личной трагедией
18:09
Эрдоган готовится ввести турецкие войска в Донбасс
17:42
Шепелев разоблачил престарелую невесту Гогена Солнцева
17:40
Россия и Иран выходят на новый уровень взаимодействия
17:34
В Самаре рядом с ТЦ полыхает жуткий пожар (видео)
17:27
В Altmans Gallery представили путеводитель Арт Израиль
17:04
Истощение мозга продлевает жизнь
16:48
Племянница Скрипаля опубликовала письмо Терезе Мэй
16:16
Муж откровенно об измене Наташе Королевой
16:04
Молодой мужчина отрезал голову отказавшей ему в интиме 54-летней даме
15:59
К чему приводят обиды в отношениях
15:48
Самойловой на "Евровидении" грозит опасность
15:37
Рецепт орехового торта без выпечки
15:32
Чудом выживший в кемеровском пожаре мальчик начал ходить
15:27
Пассажиры пожаловались на сбой в московском метро
15:20
Наталия Власова развелась с мужем
15:10
Железный иммунитет: рак груди не берет накачанных женщин
14:53
Украинцев стали чаще ловить на кражах в российских магазинах
14:52
Водитель снял на видео призрак женщины на дороге
14:44
Анжелика Волчкова до конца прятала свою семью
14:36
Назван следующий президент Украины
14:32
Певица Наргиз в ярости от хамства Первого канала
14:30
Ученые раскрыли секрет здорового сна
14:28
У Водонаевой возникли проблемы с жильем
14:14
Трамп тайком нагадил во "владениях" Путина
13:59
Как по группе крови вычислить хорошего любовника
13:50
Российский рэпер разбился в ДТП
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Да пусть валит": Бегство Козловского из страны породило новую волну ненависти
Мазур об аресте Цымбалюк-Романовской из-за аферы с чужой квартирой
Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
Дочь и внуки плюнули на тяжелобольную Пьеху
Певица Наргиз в ярости от хамства Первого канала
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Экономика

США готовят новый удар по России

Фото: Dni.Ru
Соединенные Штаты готовятся ввести очередные ограничения в отношении нашей страны. На этот раз американской конгресс собирается запретить проведение сделок с суверенными облигациями России.
прочитано 3243 раза

В соответствии с законопроектом, запрет будет введен не позднее чем через 90 дней после даты установления новых санкций – 5 апреля. В случае принятия нормативно-правовой акт запретит гражданам США принимать участие в сделках по купле-продаже российских государственных облигаций.

ПО ТЕМЕ

Володин: Россия поддержит попавший под санкции бизнес

Уязвимость рубля под новыми санкциями

США ввели новые санкции против России

В проекте закона даны пояснения по суверенному долгу России. Он определяется как облигации, выпущенные Центробанком, Минфином и фондом национального благосостояния со сроком погашения более двух недель. Кроме того, суверенным долгом России американские законодатели посчитали любой другой финансовый инструмент, продолжительность или срок погашения которого превышает 14 дней.

Соединенные Штаты в минувшую пятницу объявили о введении нового санкционного списка. На этот раз под удар попал российский бизнес. В перечне фигурируют 38 физических и юридических лиц – крупные бизнесмены и подконтрольные им активы.

Под экономические ограничения попали также 17 государственных служащих и две госструктуры. Отныне граждане США не могут совершать с указанными в списке лицами никаких сделок. Активы российских физлиц и компаний, в случае если они имеются на территории США, будут немедленно заморожены.


На фоне новых санкций резко снизился курс рубля по отношению к главным мировым валютам. Во вторник, 10 апреля, в ходе торгов на Московской бирже доллар пробил отметку в 63 рубля, а за европейскую валюту давали 78 рублей. По словам экспертов, это наихудшее падение с 2014 года.

Пострадал и крупный бизнес. Так, активы одного из крупнейших мировых производителей алюминия – РУСАЛа – рухнули на 50%. Владелец компании Олег Дерипаска потерял почти миллиард долларов.

Автор: Иван Поляков10 апреля 2018, 13:27

комментарии

Политика

Представитель Путина рассказал о войне с США
Попрошайка Порошенко встал перед Меркель на колени
Войну между Россией и США назвали делом времени
Эрдоган готовится ввести турецкие войска в Донбасс

Шоу-бизнес

Закрутивший роман с Питтом ученый уделал Энистон
Новая любовь униженного мужа Виктории Дайнеко
Валерия о разрыве с мужем: Очень сложно быть нянькой взрослому мужчине
Инфицированная Рапунцель находится при смерти

Проишествия

Молодая учительница совратила подростка на школьной парковке
Известной телеведущей оторвало ногу в лифте на глазах у трехлетней дочери
Тяжелоатлет упал замертво после провальной попытки поднять штангу (видео)
Российского туриста до полусмерти избили в Индии

Lifestyle

Российских детей силой гонят в театры
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Шоу-бизнес

Муж откровенно об измене Наташе Королевой

Сергей Глушко рассказал о личной жизни
Шоу-бизнес

Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор

У девочки есть шанс обскакать знаменитую балерину
Шоу-бизнес

Почему Галкин и Дроботенко скрывают близкие отношения

На людях артисты делают вид, что едва знакомы

Шоу-бизнес

Инфицированная Рапунцель находится при смерти

Состояние звезды "Дома-2" резко ухудшилось

Гороскоп

Астрологический прогноз с 9 по 15 апреля
Совет на выходные
Собчак и Виторган на грани разрыва
Ясновидящая предсказала исход новой войны России и Запада

Фоторепортажи

Толстушка Боня носит мужика на руках
Потерявшая ногу красотка удивила весь мир
60-летняя Елена Кондулайнен излучает секс
Какой запомнится Заслуженная артистка России Анжелика Волчкова

Спорт

Известный гонщик Формулы-1 сломал ногу своему механику
Каспаров будет доволен: в FIDE дали пинка Илюмжинову
Российским спортсменам разрешили допинг
Месть за униженного русского: Макгрегор устроил шоковую терапию Нурмагомедову

Регионы

Потерявший семью при пожаре Востриков в бешенстве от назначения Тулеева
Пристыженное МЧС ринулось искать забытые куски тел на месте крушения Ан-148
Молодой мужчина отрезал голову отказавшей ему в интиме 54-летней даме
Чудом выживший в кемеровском пожаре мальчик начал ходить
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru