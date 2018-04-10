Министр финансов посоветовал россиянам копить на пенсию самостоятельно
По словам министра, люди сами должны о себе позаботиться. Силуанов отметил, что такой опыт используется во многих странах.
"Безусловно, помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений", – цитирует главу Минфина РИА Новости. Он добавил, что государство планирует запустить систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в ближайшее время и рассчитывает, что она заинтересует будущих пенсионеров.
"Работники должны постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать эти ресурсы после выхода на пенсию. Безусловно, эти длинные ресурсы должны быть использованы и в инвестиционных целях", – сказал Силуанов. Ранее он утверждал, что за счет таких накоплений пенсии могут быть увеличены на 10-20% от заработной платы. При этом, по словам главы Минфина, дополнительный инвестиционный ресурс в экономике России пополнится на 1,5% ВВП.
Как писали Dni.Ru, процедуру сравнивают с банковским вкладом, с той лишь разницей, что процесс будет добровольно-принудительным: если человек не захочет отчислять 6% зарплаты в систему ИПК, придется написать заявление. Сначала всех работников подключат к накоплению пенсионного капитала автоматически.
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