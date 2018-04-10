Доллар по 63: когда закончится паника в России

Россияне массово скупают доллары и евро после черного понедельника 9 апреля. Спрос на валюту сохраняется и на Московской бирже, но эксперты не советуют торопиться – на ажиотаже традиционно заработают трейдеры и биржевые спекулянты. Простым гражданам рекомендовано сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Покупать доллар за 63-65 рублей сегодня уже нет никакого смысла – поезд ушел. Вероятность того, что курс будет и дальше расти, невелика. Зато те, кто хотел, уже заработали на падении рубля, вызванном, как гласит официальная версия, новыми санкциями американского Минфина.

На самом же деле, подогревом валютного рынка, а вместе с ним и населения, занимаются специалисты, работающие на трейдеров-спекулянтов и имеющих от них свой профит. Они умело вбрасывают в СМИ и соцсети комментарии псевдоэкспертов, прогнозирующих обвал национальной валюты, крах экономки и даже дефицит продуктов. И если акции компаний, попавших под санкции, падают вполне закономерно, то есть по законам рынка, то рубль дешевеет совершенно по другим причинам.





Одна из них – синдром толпы. Информация в соцсетях распространяется сейчас мгновенно. Если утром запустить утку о том, что евро будет стоить к вечеру 100 рублей, то с большой долей вероятности европейская валюта подскочит как минимум до 75-80 рублей. Что, собственно, и произошло всего лишь за два дня – 9 и 10 апреля.

Еще один фактор, который может повлиять на валютный рынок – реальный дефицит долларов и евро у крупных компаний, попавших под санкции. Краник льготных западных кредитов для них закрыт уже давно, поэтому основными кредиторами у тех же "Русала" или "Роснефти" выступают российские банки.

Но возвращать им кредиты в одночасье, срочно и в один день не требуется. Поэтому, скорее всего, паника на валютном рынке – процесс тонко организованный и запланированный еще в пятницу 6 апреля, в день, когда в Вашингтоне огласили новый санкционный список.





Сложившаяся ситуация на фондовом и валютном рынках носит краткосрочный характер, предположил в интервью Dni.Ru кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Юрий Твердохлеб. По его мнению, в течение одной-двух недель показатели стоимости акций и курсы валют вернуться к значениям 6 апреля или незначительно превысят их.

"То, что происходит на рынках в последние два дня, носит спекулятивно-истеричный характер. При этом некоторые участники рынка пытаются неплохо заработать", – отметил эксперт. Трвердохлеб полагает, что сложная ситуация вокруг Сирии и новый санкционный список США не имеют определяющего влияния на биржевые торги и котировки валют.

Существующая информация о запасах Центробанка и меры, разрабатываемые правительством, позволяют с определенной долей оптимизма смотреть в будущее.

Экономист рекомендует россиянам не впадать в панику, а исходить из классических правил поведения на финансовом рынке. "Если в ближайшее время вы не планируете каких-либо расходов в иностранной валюте, то, лучше всего, и не покупать ее, а хранить свои сбережения в рублях", – посоветовал эксперт.





Успокаивающие заявления звучат в эти дни из Центробанка и правительства. Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии рисков для финансовой стабильности. "У Центрального банка есть широкий набор инструментов, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски для финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости никакой применять системные меры", – отметила глава ЦБ и напомнила, что, несмотря на негативные внешние факторы, в России сохраняется беспрецедентно низкий уровень инфляции.

В свою очередь, вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что кабмин поддержит попавшие под американские санкции компании, а премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить варианты такой поддержки. Многие чиновники назвали новые санкции хорошим тестом для российской экономики. Ближайшие две недели покажут, насколько безболезненно ей удалось пройти этот тест.



