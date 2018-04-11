Почему России наплевать на санкции

Российскому обывателю не стоит переживать из-за новых американских санкций. Наша нефтяная подушка не даст экономике развалиться, а курс рубля через одну-две недели отскочит к прежним позициям.

Граждане России третий день подряд следят за биржевыми курсами и котировками акций, внимательно слушают и читают новости. На самом деле поводы для волнения есть только у крупного бизнеса, попавшего под санкции, да и то исключительно в области возврата кредитов.

Именно из-за этого подскочили в цене доллар и евро: компании кинулись покупать валюту. Сыграли свою роль и пессимистические настроения участников рынка, узнавших 6 апреля о новом пакете антироссийских санкций.

Если посмотреть на котировки нефти (от цены на нефть на 99% зависит курс рубля), то видно, что черное золото растет в цене и приближается к отметке 72 доллара за баррель. А значит, никаких предпосылок к снижению курса национальной валюты нет. Есть только искусственно созданная паника на рынке.

Кстати, Минфин в проекте бюджета на 2018 год закладывал в своем базовом прогнозе цену нефти 43,8 доллара за баррель, напоминает Life.ru. "Если цена на нефть сохранится на уровне 60-70 долларов, конечно, будет профицит", — заявил недавно глава Центра стратегических разработок и экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Что же нас ждет в долгосрочной перспективе? С большой долей вероятности можно говорить о том, что стоимость нефти будет только расти, и вот почему. Во-первых, Россия довольно успешно реализует совместную с ОПЕК стратегию ограничения объемов добычи, что балансирует рынок в интересах нефтепроизводителей.

И снова #санкции нас не затронули!

Курс евро пробил отметку 80 руб. впервые с марта 2016 года

Курс #евро в первые минуты после открытия торгов Московской бирже в среду, 11 апреля, поднялся более чем на два рубля — до 80,1475 руб.

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Во-вторых, необходимо понимать, что эпоха дешевой нефти, которая последовала после событий 2014 года, ознаменовалась для всей индустрии существенным падением инвестиций в разведку новых месторождений. При этом очевидно, что углеводороды в длительной исторической перспективе останутся единственным реальным двигателем энергетики в планетарном масштабе.

Получается, нет никаких фундаментальных причин, по которым Россия выпала бы из глобальных торговых и финансовых потоков. Так что россиянам нет смысла волноваться и тем более покупать валюту по подскочившему курсу. Как бы не пришлось тем счастливчикам, которые приобрели сегодня доллар по 65 рублей, кусать локти через месяц, когда американская валюта отскочит к 60 рублям.