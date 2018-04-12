Названы самые прибыльные профессии в России

Аналитики выяснили, какие профессии в России оплачиваются выше всего. Исследование проводилось по итогам первого квартала 2018 года, исходя из данных более 800 работодателей.



Исследование было проведено на основании информации, предоставленной российскими компаниями. Выяснилось, что профессии программиста, системного администратора и менеджера по развитию бизнеса являются самыми высокооплачиваемыми в стране.

Так, в среднем московские программисты зарабатывают около 110 тысяч рублей в месяц, чуть меньше – в Петербурге, где их месячный доход составляет 80-100 тысяч. В регионах зарплаты программистов варьируются от 60 до 70 тысяч.

Менеджеры по развитию бизнеса в двух главных городах России также получают чуть больше, чем их коллеги в регионах. Зарплата столичных работников составляет 70-80 тысяч рублей, провинциальных – не более 60 тысяч, пишет Ura.ru.

Любопытен тот факт, что доходы системных администраторов и внутренних аудиторов примерно равны зарплатам программистов, но только в столице. В регионах их труд оценивается в 40-50 тысяч рублей.

Среди самых высокооплачиваемых профессий в первом квартале 2018 года оказались агенты по недвижимости, инженеры на производстве, маркетологи, экономисты и юристы, передает НСН. В Москве и Петербурге их зарплаты колеблются в районе 60-70 тысяч рублей, а в периферии — от 40 до 50 тысяч.

Ранее аналогичное исследование провели в США. Согласно американскому рейтингу, больше всего зарабатывают врачи – средний доход у медработников составляет 180 тысяч долларов в год.

На втором месте оказались юристы с зарплатой 144,5 тысячи, а на третьем — менеджеры по исследованиям и разработкам: они могут похвастаться заработком в размере 142 тысяч долларов в год. Также в список доходных профессий вошли фармацевты, программисты, инженеры-конструкторы и ведущие архитекторы.