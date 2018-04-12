Названы самые прибыльные профессии в России
Исследование было проведено на основании информации, предоставленной российскими компаниями. Выяснилось, что профессии программиста, системного администратора и менеджера по развитию бизнеса являются самыми высокооплачиваемыми в стране.
Так, в среднем московские программисты зарабатывают около 110 тысяч рублей в месяц, чуть меньше – в Петербурге, где их месячный доход составляет 80-100 тысяч. В регионах зарплаты программистов варьируются от 60 до 70 тысяч.
Менеджеры по развитию бизнеса в двух главных городах России также получают чуть больше, чем их коллеги в регионах. Зарплата столичных работников составляет 70-80 тысяч рублей, провинциальных – не более 60 тысяч, пишет Ura.ru.
Любопытен тот факт, что доходы системных администраторов и внутренних аудиторов примерно равны зарплатам программистов, но только в столице. В регионах их труд оценивается в 40-50 тысяч рублей.
Среди самых высокооплачиваемых профессий в первом квартале 2018 года оказались агенты по недвижимости, инженеры на производстве, маркетологи, экономисты и юристы, передает НСН. В Москве и Петербурге их зарплаты колеблются в районе 60-70 тысяч рублей, а в периферии — от 40 до 50 тысяч.
Ранее аналогичное исследование провели в США. Согласно американскому рейтингу, больше всего зарабатывают врачи – средний доход у медработников составляет 180 тысяч долларов в год.
На втором месте оказались юристы с зарплатой 144,5 тысячи, а на третьем — менеджеры по исследованиям и разработкам: они могут похвастаться заработком в размере 142 тысяч долларов в год. Также в список доходных профессий вошли фармацевты, программисты, инженеры-конструкторы и ведущие архитекторы.
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