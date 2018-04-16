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Экономика

Мэй готовит новую ловушку для Абрамовича

Роман Абрамович и Тереза Мэй. Фото: Dni.Ru
Санкционный список, который готовят британские власти, может пополниться Романом Абрамовичем. Лондон разрабатывает меры против владельца футбольного клуба "Челси".
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Лондонский "Челси" может поменять владельца. Тереза Мэй готовит специальные меры против предпринимателя Романа Абрамовича и других бизнесменов из России. Санкции разрабатываются в рамках расследования происхождения их капиталов.

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 Роман Аркадьевич Абрамович

Роман Аркадьевич Абрамович Предприниматель

Лондон после провокации с якобы имевшим место отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в марте 2018 года получил доступ к информации о происхождении капитала иностранных владельцев недвижимости и активов. Если бизнесмены откажутся раскрыть происхождение своих финансов, на имущество могут наложить арест.

Роман Абрамович уже понес убытки после введения Вашингтоном нового пакета антироссийских санкций 6 апреля. Бумаги сталелитейной компании "Евраз", которую контролирует предприниматель, потеряли в цене почти 15%.

Английский футбольный клуб "Челси" перешел к Роману Абрамовичу, который тогда занимал пост губернатора Чукотки, в 2003 году, пишет "Газета.ru" со ссылкой на британскую The Times. Он заплатил предыдущему владельцу Кену Бейтсу за 140 миллионов фунтов стерлингов (около 230 миллионов долларов).

Тем временем постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы коснутся компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия. Ожидается, что министр финансов США Стивен Мнучин объявит детали ограничительных мер 16 апреля. "Они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием Асадом химического оружия", – заявила Хейли в ООН.

США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля в нарушение всех международных норм и без санкции Совбеза ООН нанесли ракетные удары по сирийской территории. Поводом для них стала якобы имевшая место в пригороде Дамаска Думе химическая атака.

Автор: Андрей Евлампиев16 апреля 2018, 08:35
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