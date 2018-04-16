Московский банк лишился лицензии

Центральный банк России лишил лицензии банк "Объединенный финансовый капитал". Организация не выполняла требования федерального законодательства, передает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службе регулятора.
Компания занимала 103-е место в национальном банковском рейтинге. "Объединенный финансовый капитал" является участником системы страхования вкладов.
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