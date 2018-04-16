России предсказали мрачное будущее

России пророчат мрачное будущее. С негативным прогнозом для российской экономики выступил аналитик Джон Пол Смит, предсказавший кризис 1998 года.

Скупать российские ценные бумаги сейчас нежелательно, заявил Смит. К прогнозам бывшего стратега Deutsche Bank AG прислушиваются – именно он предсказал обвал рынка в России в 1998 году за несколько месяцев до того, как разразился кризис.

Эксперт в начале 1998 года предупредил о том, что Россию ждут масштабный финансовый кризис и девальвация. В августе того же года Москва допустила дефолт по внутреннему долгу на 40 миллиардов долларов, после чего рубль отправился в свободное плавание.

Краткосрочного отскока рубля и российского фондового рынка после обвала, последовавшего за введением новых санкций Вашингтоном 6 апреля, исключать нельзя. Однако в целом, считает Смит, долгосрочный прогноз остается мрачным. По мнению аналитика, инвесторы могут стать жертвами действий обеих сторон конфликта в новой холодной войне.

Ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день на международной арене, Смит оценивает как столкновение политических, экономических и финансовых систем. Так что недооценивать серьезность нынешнего конфликта между Россией и Западом не стоит, приводит мнение экономиста агентство Bloomberg.

Напомним, что из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний за 9 апреля миллиардеры России потеряли более 15 миллиардов долларов. А с момента введения санкций – более 17 миллиардов. Курс евро повышался до 80, а доллара – до 64 рублей.

14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, которые, по их мнению, имели отношение к химической программе. По словам Дональда Трампа, был поражен научный центр, разрабатывавший химоружие, а также склад, где хранились запрещенные вещества. Президент США заявил, что Вашингтон готовит новые санкции в отношении Москвы.