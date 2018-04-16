Россиянам пообещали повысить зарплаты

Российские работодатели готовы расширить штаты компаний и увеличить зарплаты сотрудникам. Позитивную динамику на рынке труда эксперты связывают с ростом экономики страны.



В масштабном опросе приняли участие 162 российских и иностранных компании из разных отраслей. По результатам исследования, 66% респондентов смотрят на перспективы текущего года с оптимизмом. Это на 10% больше, чем в 2017-м, и в шесть раз превышает показатель 2015 года.

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Доля организаций, ожидающих негативного развития событий, составила 11%. Эксперты отметили, что опрос проводился до новой волны санкций США в отношении России.

Наибольший оптимизм выразили в фармацевтической отрасли. Самыми пессимистичными оказались предприятия банковского и инвестиционного секторов, пишет издание Ura.ru.

Увеличить размер заработной платы собираются 87% опрошенных. При этом 62% отметили, что повышение коснется всех сотрудников. В среднем ожидаемый процент повышения зарплат колеблется в пределах от 6% до 10%.

Авторы исследования отметили, что в этом году на увеличение штата рассчитывают не только большие компании, но и организации с числом сотрудников менее 500. Лидером в отношении планов по увеличению численности персонала в 2018 году стал сегмент страховых услуг.



Схожие тенденции зафиксировала рекрутинговая компания HeadHunter. По итогам первого квартала 2018 года она оценивает рост зарплат на 1-2%. Также отмечается сокращение доли беднейшего населения на фоне предвыборного повышения выплат.

