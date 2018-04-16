Бизнесмен Щукин продолжает бороться за свои права в суде

В Арбитражном суде Московской области будет повторно рассмотрен иск предпринимателя из Кемеровской области Александра Щукина. Бизнесмен добивается запрета для своего бывшего партнера Руслана Ростовцева отчуждать земельные участки и принадлежащие ему доли в уставном капитале ряда юридических лиц.



По заявлению предпринимателя Верховный суд (ВС) России отменил судебные акты нижестоящих судов, которые отказали бизнесмену в удовлетворении требования. Оно было направлено в Арбитражный суд Подмосковья.



В обоснование необходимости принятия обеспечительных мер истец апеллирует к тому обстоятельству, что в середине декабря 2015 года он обращался в Окружной суд Никосии в Республике Кипр с иском к к своему бывшему партнеру Ростовцеву, а также компаниям Abacus Limited и Price Nominess Limited. Заявитель требовал взыскать с них солидарно убытки в размере 113 миллионов долларов.

Суд в рамках дела вынес промежуточное решение и запретил любые действия, которые направлены на отчуждение Ростовцевым своих активов для воспрепятствования исполнения судебного решения, пишет Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). А спустя почти год, 30 ноября 2016 года, тот же суд своим решением приказал арестовать имущество Ростовцева по рассматриваемому вышеуказанным иностранным судом делу.

Заявитель Щукин обратился в арбитраж Московской области, ходатайствуя об обеспечении предъявленного в кипрском суде искового требования. Однако там требование Щукина отклонили. Но Верховный суд счел, что вынесение кипрским судом промежуточного акта, по которому приняты определенные запретительные меры, говорит об установлении иностранным судом наличия определенных обстоятельств, имеющих негативный характер для истца. Как отметил ВС, отменяя судебные акты нижестоящих судов, в арбитраже заявитель также ссылался на основания применения обеспечительных мер, но суд первой инстанции оценки им не дал и ограничился указанием на отсутствие таких обоснований.

Принятие обеспечительных мер обсуждается судами по делу о взыскании с Ростовцева Щукиным убытков, которые были причинены путем лишения владения половиной бизнеса. Дело выросло из угольных разработок разреза Новоказанский и шахты Кыргайской в ЗАО "Шахтоуправление Талдинское Южное" ("ШТЮ") и ЗАО "Шахтоуправление Кыргайское" ("ШТК"). Также российских арбитражах находятся два иска о взыскании его личных долгов с "ШТЮ" и "ШТК".

Как сообщает РАПСИ, были отправлены запросы обеим сторонам. Представляющая Щукина адвокат Елена Юлова заявила, что в 2008-2011 годах ее клиент одолжил порядка миллиарда рублей организациям, разрабатывавшим шахту Талдинскую и разрез Новоказанский. Оба предприятия обанкротились в 2011 году, но в ноябре того же года "дочками" должников – ЗАО "ШТК" и ЗАО "ШТЮ" – были выданы векселя Щукину. По ним сумма задолженности равнялась сумме долга "материнских" компаний. Дата предъявления векселей – не ранее 1 ноября 2015 года. Однако в 2016 году, когда заявитель изъявил намерение вернуть свои деньги и продать векселя, руководство угольных компаний объявило векселя фальшивыми.

Арбитражный суд Кемеровской области отказал в удовлетворении заявления АО "Бизнес Инвестиции", которому предприниматель продал свои векселя. Предмет иска – 788,4 миллиона рублей.

По словам Юловой, при принятии решение об отказе взыскания долга с "ШТК" имелись документы, доказывающие его наличие у "материнской" компании ответчика, а также заключения экспертов о принадлежности подписи всем лицам, которые подписывали большое количество документов, из которых долг "материнской" компании превратился в долг "дочки". Исключение составляют подписи директора "ШТК" – ее принадлежность эксперты не подтвердили, но и не опровергли из-за ее малоинформативности. Адвокат полагает, что последнее обстоятельство, вполне возможно, сыграло свою роль, равно как и "агрессивное воздействие" на документы.

Также на рассмотрении суда находится аналогичное заявление о взыскании с ЗАО "ШТЮ" 730,5 миллиона рублей. По словам представителя Щукина, в этом деле назначенная судом экспертиза подтвердила подлинность всех подписей, проставленных на векселях и других документах, которые являются основаниями иска.

Арбитраж назначил повторную экспертизу подписей и документов. Анализ проводится в Российском федеральным центре судебных экспертиз. Другая сторона, отмечает РАПСИ, на запрос не ответила.