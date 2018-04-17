Россиян предупредили о резком подорожании авиабилетов

Пассажирские авиаперевозки в России резко подорожают в ночь с 17 на 18 апреля. Повышение цен обусловлено изменением курсов валют.

Спрос на авиаперелеты за рубеж у россиян за прошлую неделю снизился на 10%, а в европейские страны – на 25%. Теперь же падение обещает стать еще более заметным. Цены на билеты с 18 апреля будут рассчитываться по новому курсу валют.

Для расчета применяется курс российского Центробанка по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону. В настоящий момент стоимость билетов определяется по курсу, в котором евро равен 72 рублям, а доллар – 59 рублям.

Теперь же цена возрастет на 6-7%. Согласно резолюции Международной ассоциации воздушного транспорта, система бронирования будет предусматривать курс евро в 77 рублей, а доллара – в 62,5 рубля.

Курсы евро и доллара с 8 апреля выросли более чем на 10%. Толчком к повышению стали введенные США санкции в отношении России. Вместе с курсом валют подорожали турпутевки на зарубежные курорты – их стоимость пересчитывается в рубли на день оплаты.

В Ассоциации туроператоров России пояснили: если за путевку была внесена предоплата, то ее пересчитывать в сторону увеличения не будут - однако остаток стоимости тура придется оплатить уже по новому курсу. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рекомендовала россиянам подстраховаться и внести сразу всю сумму. Тем же, кто оплатил путевки частично – покрыть всю стоимость тура. По словам Ломидзе, ситуация с курсом неопределенная – так что лучше не ждать, укрепится ли рубль или продолжит падение, передает телеканал "360".