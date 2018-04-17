Россиян предупредили о резком подорожании авиабилетов
Спрос на авиаперелеты за рубеж у россиян за прошлую неделю снизился на 10%, а в европейские страны – на 25%. Теперь же падение обещает стать еще более заметным. Цены на билеты с 18 апреля будут рассчитываться по новому курсу валют.
Для расчета применяется курс российского Центробанка по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону. В настоящий момент стоимость билетов определяется по курсу, в котором евро равен 72 рублям, а доллар – 59 рублям.
Теперь же цена возрастет на 6-7%. Согласно резолюции Международной ассоциации воздушного транспорта, система бронирования будет предусматривать курс евро в 77 рублей, а доллара – в 62,5 рубля.
Курсы евро и доллара с 8 апреля выросли более чем на 10%. Толчком к повышению стали введенные США санкции в отношении России. Вместе с курсом валют подорожали турпутевки на зарубежные курорты – их стоимость пересчитывается в рубли на день оплаты.
На эшелоне. Вид из пушечной кабины Ил-76. https://t.co/2xwXvCt5t5#ил #Ильюшин #авиация #вкс #ВКСРоссии #ВТА pic.twitter.com/rHh5EKsOxz— ВИКТОР (@888VICTO888) 2 апреля 2018 г.
В Ассоциации туроператоров России пояснили: если за путевку была внесена предоплата, то ее пересчитывать в сторону увеличения не будут - однако остаток стоимости тура придется оплатить уже по новому курсу. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рекомендовала россиянам подстраховаться и внести сразу всю сумму. Тем же, кто оплатил путевки частично – покрыть всю стоимость тура. По словам Ломидзе, ситуация с курсом неопределенная – так что лучше не ждать, укрепится ли рубль или продолжит падение, передает телеканал "360".
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