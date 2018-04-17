Путин и Меркель разрушили мечты наивного Порошенко

Президента Украины Петра Порошенко, кажется, ждет множество бессонных ночей. Главы России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили в телефонном разговоре реализацию газопровода "Северный поток - 2". К несчастью для властей Незалежной, стороны подтвердили свои позиции по реализации проекта. А это значит, что газопроводу быть.

Мнения Москвы и Берлина по вопросу реализации проекта газопровода по дну Балтийского моря "Северный поток – 2" подтверждены, сообщает сайт Кремля. А совсем недавно компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на прокладку газопровода в Германии, пишет НСН.

На Украине традиционно выступают против проекта. На прошлой неделе президент Незалежной Петр Порошенко совершил визит в Германию, где встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Он всячески распинался перед немцами, пытаясь доказать "ненужность и вредность" "Северного потока – 2" и предлагая в качестве альтернативы для прокачки голубого топлива в Европу разваливающуюся на глазах газотранспортную систему Украины.

Но если Меркель и поверила Порошенко, остановить строительство газопровода не в ее силах, уверены эксперты. "Северный поток – 2" – это проект, в котором участвуют многие крупные европейские компании, и вряд ли немецкий канцлер способна убедить их отказаться. А учитывая разговор с российским лидером и подтверждение позиций по реализации проекта, можно с уверенностью сказать: потуги Киева бессмысленны.





"Северный поток – 2" пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию. Благодаря этому Москва сможет отказаться от украинского маршрута транзита голубого топлива.

Незалежная со дня распада СССР периодически использовала свое положение страны-транзитера в корыстных целях, требуя скидку на газ или опускаясь до неприкрытого воровства. С постройкой газопровода украинская ГТС окажется не у дел и продолжит счастливо догнивать, из-за чего Киев лишится около 10% бюджетных поступлений, а также остатков политического влияния в Европе.