Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что послевоенная глобальная торговая система может развалиться. Угрозу организация увидела в политике протекционизма и тарифными столкновениями между США и Китаем.

Главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд сказал, что "первые выстрелы в потенциальную торговую войну уже произведены". По его мнению, конфликт может усугубиться, если налоговые льготы Дональда Трампа втянут импорт в США, что приведет к еще большему дефициту торгового баланса.

При этом Обсфельд отметил, что США и Китай все еще могут избежать торговой войны. "Я думаю, что по-прежнему есть возможности для участия в многосторонних обсуждениях, используя набор механизмов разрешения споров, чтобы избежать какой-либо интенсификации", – цитирует эксперта Reuters. Политику протекционизма он называет следствием финансового кризиса.

Торговые споры между Китаем и США в последние месяцы действительно обострились. Напомним, 12 апреля официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Пекин и Вашингтон не ведут переговоры по торговым спорам, но Китай готов дать отпор США за односторонние действия.

#ГосДолг_США превысил 21 триллион $. Месяц назад он был 20,7 трлн $. Плюс 300 миллиардов $ только за месяц. Это больше ВВП Пакистана — имеющей ядерное оружие страны с 210-миллионным населением. Ждём 22 трлн к июлю—сентябрю и 22,5 к декабрю. #NationalDebtUS #USgovDebt #ГосдолгСША — Cyberdemon (@Der_Cyberdemon) 17 марта 2018 г.

Позже министр иностранных дел Китая Ван И и его японский коллега Таро Коно договорились защищать принципы Всемирной торговой организации.

Ране естало известно, что воссийские вложения в американские ценные бумаги сократились в январе более чем на три миллиарда долларов. Москва занимает 16 место по инвестициям в облигации правительства США. Первое место по инвестициям в американские активы занимает Китай: вклад Пекина оценивается в 1,178 триллиона долларов. Япония инвестировала в облигации США 1,060 триллиона, третье место – у Ирландии с вложениями на 314 миллиардов.