Названы богатейшие бизнесмены России
Первую строчку занял владелец международной сталелитейной компании Владимир Лисин. Его состояние достигает 19,1 миллиарда долларов. Сообщается, что этот рейтинг он возглавил в третий раз.
Следом идет глава "Северстали" Алексей Мордашов. Он сумел приумножить свои активы и заработал 18,7 миллиарда долларов. Третье место "застолбил" совладелец "Сибура" и НОВАТЭКа Леонид Михельсон с 18 миллиардами.
В пятерке оказались акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и партнер Михельсона по "Сибуру" и НОВАТЭКу Геннадий Тимченко. Их капиталы эксперты оценили в 16,4 и 16 миллиардов долларов соответственно.
В топ-10 попали совладелец "Норникеля" Владимир Потанин, председатель комитета по стратегии "Еврохима" Андрей Мельниченко и совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман. Состояние каждого из них перевалило за 15 миллиардов долларов США. По соседству расположились акционер UC Rusal Виктор Вексельберг с 14 миллиардами и владелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов, заработавший в общей сложности 12,5 миллиарда долларов.
Как отмечает Forbes, несмотря на стагнацию рынка и ожидание новых санкций, миллиардеров в России стало больше. Их число выросло с 96 до 106.
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