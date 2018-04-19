За ручку Путина заплатили 4,7 млн

На торгах аукционного дома Drouot во Франции неизвестный покупатель приобрел ручку, которой, как утверждается, мог пользоваться президент России Владимир Путин, передает телеканал "360". Письменная принадлежность украшена 20 кристаллами Swarowski и выполненным из серебра гербом России. Ручка обошлась таинственному покупателю в 63 тысячи евро, что составляет более 4,7 миллиона рублей.

Paris : le stylo de Poutine adjugé 63 000 € aux enchères https://t.co/i4frZA9y2z — Le Parisien | Paris (@LeParisien_75) 18 апреля 2018 г.