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Экономика

Сенатор просит навести порядок в рыбодобыче

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Dubeykovskyi
Глава комитета по международному военно-политическому сотрудничеству Совета Федерации Ольга Ковитиди выразила обеспокоенность ситуацией, складывающейся в рыболовецкой отрасли. В частности, сенатор считает, что некоторые российские компании, получающие квоты на лов рыбы, нарушают законодательство, переуступая это право иностранцам.
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Сенатор Ольга Ковитиди обратилась с соответствующим письмом к генеральному прокурору Юрию Чайке. В нем член Совета Федерации обращает внимание на проблему нарушения законов об иностранных инвестициях и о рыболовстве.

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Российскую рыбу защитят от иностранцев

Борьба с квотными рантье в рыболовной отрасли идет не первый год. Сильное беспокойство у представителей власти вызывает ситуация, когда российские предприятия допускают освоение отечественных биоресурсов компаниями с иностранным капиталом.

На Дальнем Востоке не раз выявлялся незаконный вылов морских обитателей корейскими компаниями. Кроме того, ФАС регулярно уличает их в промысле минтая в исключительной экономической зоне России. Масштаб проблемы таков, что даже президент Владимир Путин во время визита в Корею обращал внимание на необходимость урегулирования вопроса рыбодобычи и безусловного исполнения закона об иностранных инвестициях в России.

В поле зрения контролирующих органов попали несколько компаний, занимающихся ловом по квотам Русской рыбопромышленной компании (РРПК). При этом по закону наличие иностранных инвесторов в рыбодобывающей компании является основанием для отзыва разрешения на добычу водных биоресурсов.

В письме на имя генпрокурора обращается внимание на состояние флота РРПК, многие суда которого требуют ремонта, следует из сведений на официальном сайте предприятия. По словам гендиректора "Русской рыбопромышленной компании" Андрея Тетеркина, из 14 крупнотоннажных судов и двух 150-метровых транспортных рефрижераторов в компании скоро останутся четыре-пять траулеров выпуска конца прошлого века.

В то же время, по словам экспертов отрасли, строительство новых судов затруднено из-за загруженности верфей оборонными заказами и процессами локализации производства. Все это сказывается на объемах освоения полученного объема квот. По словам Тетеркина, в РРПК также прибегают к схеме, используемой квотными рантье. Это называется "совместным освоением", объем которого не превышает 10%. Однако правдивость этой цифры вызывает сомнения: по ряду оценок она может быть в разы выше – настолько, что РРПК может оказаться крупнейшим рантье в отрасли. По мнению сенатора Ольги Ковитиди, Генпрокуратуре необходимо навести порядок в этой сфере.

Копия запроса Ольги Ковитиди

Примечательно, на днях Федеральная антимонопольная служба сообщила об обнаружении нарушения закона при осуществлении сделки между гражданином Швейцарии и компанией "Братская рыба". Организация, говорится в сообщении ФАС, имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

При этом контроль над ней установлен без соответствующего согласования с профильной правительственной комиссией. "В отношении компании ФАС России возбудила дело и вынесла соответствующее постановление о наложении штрафа в размере 500 тысяч рублей", - сообщила начальник управления контроля иностранных инвестиций Олеся Мильчакова.

2 апреля 2018, 12:18

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