Госдума делает новый шаг в борьбе с коррупцией
По его словам, нормативно-правовые акты направлены в комитеты по безопасности и противодействию коррупции, по госстроительству и законодательству, а также в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.
"В ближайшее время они будут подготовлены для рассмотрения на пленарном заседании Государственной Думы", – сообщил Володин.
Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что внесенные президентом на рассмотрение депутатов нормативно правовые акты – это еще один шаг в последовательной борьбе с коррупцией, которая, по словам Володина, разрушает государство, наносит вред экономике и в целом является существенным препятствием на пути развития страны.
Антикоррупционные законодательные инициативы президента включают ряд мер. В частности, руководители государственных корпораций и внебюджетных фондов смогут получать справки по счетам физических и юридических лиц с целью проверки достоверности сведений об их доходах и расходах. Также глава государства предложил упростить порядок привлечения к дисциплинарной ответственности государственных и муниципальных служащих в случае подтверждения факта их причастности к коррупции.
Еще одно нововведение – установление единого срока давности, в рамках которого человек может быть привлечен к ответственности. Предполагается, что взыскание можно будет применить не позднее трех лет с момента совершения коррупционного деяния.
Кроме того, в целях пресечения случаев реализации или порчи имущества, которое прокурор потребовал обратить в доход государства, а также совершения подобных действий на стадии проведения процедуры контроля за расходами президент предлагает установить возможность обращать взыскание на денежную сумму, которая равна стоимости такого имущества.
Напомним, в начале марта на коллегии ФСБ глава государства потребовал от спецслужб эффективнее бороться с коррупцией. По словам Владимира Путина, необходимо защитить граждан России от этой угрозы. "Предстоит реализовать масштабные, во многом беспрецедентные планы в социальном развитии, модернизации инфраструктуры, обновлении городов и населенных пунктов", – подчеркнул он.
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