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Экономика

Госдума делает новый шаг в борьбе с коррупцией

Фото: wikipedia.org
Внесенный в минувшую субботу президентом России Владимиром Путиным пакет законопроектов о противодействии коррупции направлен в профильные думские комитеты. Его рассмотрение намечено в весеннюю сессию. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

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По его словам, нормативно-правовые акты направлены в комитеты по безопасности и противодействию коррупции, по госстроительству и законодательству, а также в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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"В ближайшее время они будут подготовлены для рассмотрения на пленарном заседании Государственной Думы", – сообщил Володин.

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что внесенные президентом на рассмотрение депутатов нормативно правовые акты – это еще один шаг в последовательной борьбе с коррупцией, которая, по словам Володина, разрушает государство, наносит вред экономике и в целом является существенным препятствием на пути развития страны.

Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru

Антикоррупционные законодательные инициативы президента включают ряд мер. В частности, руководители государственных корпораций и внебюджетных фондов смогут получать справки по счетам физических и юридических лиц с целью проверки достоверности сведений об их доходах и расходах. Также глава государства предложил упростить порядок привлечения к дисциплинарной ответственности государственных и муниципальных служащих в случае подтверждения факта их причастности к коррупции.

Еще одно нововведение – установление единого срока давности, в рамках которого человек может быть привлечен к ответственности. Предполагается, что взыскание можно будет применить не позднее трех лет с момента совершения коррупционного деяния.

Кроме того, в целях пресечения случаев реализации или порчи имущества, которое прокурор потребовал обратить в доход государства, а также совершения подобных действий на стадии проведения процедуры контроля за расходами президент предлагает установить возможность обращать взыскание на денежную сумму, которая равна стоимости такого имущества.

Напомним, в начале марта на коллегии ФСБ глава государства потребовал от спецслужб эффективнее бороться с коррупцией. По словам Владимира Путина, необходимо защитить граждан России от этой угрозы. "Предстоит реализовать масштабные, во многом беспрецедентные планы в социальном развитии, модернизации инфраструктуры, обновлении городов и населенных пунктов", – подчеркнул он.

Автор: Иван Поляков2 апреля 2018, 17:59

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