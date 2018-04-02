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Экономика

Коммунисты обсудили с Медведевым проблемы аграриев

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Депутаты-коммунисты обратили внимание премьер-министра Дмитрия Медведева на проблемы аграриев. 11 апреля глава правительства выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина, а до этого он встречается с представителями фракций.
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Встреча премьера с депутатами из фракции КПРФ продолжалась около полутора часов. Из членов правительства на ней присутствовали заместитель Медведева Сергей Приходько, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, со стороны Госдумы – спикер Вячеслав Володин, его первые заместители Александр Жуков и Иван Мельников, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, замруководителя фракции в Госдуме Николай Коломейцев.

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После встречи Геннадий Зюганов сообщил, что предложения КПРФ о 25-процентной надбавке сельским пенсионерам и о выдаче школьникам по стакану молока в день нашли поддержку у премьера.

"С одной стороны это плановая встреча, с другой стороны обстановка требует выработки качественно новой политики. Я изложил оценку происходящему", – сказал  Зюганов "Интерфаксу".

Во время общения с премьером главный коммунист России изложил основные направления программы КПРФ "20 шагов к достойной жизни".

Должен сказать, что слушали внимательно, с интересом. Целый ряд вопросов решили. Договорились поддержать машиностроение и сельхозмашиностроение, поддержали пенсионеров сельской местности.

Геннадий Зюганов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

По словам лидера КПРФ, на встреча также достигнуто понимание отнсоительно предложений коммунистов по садоводству и виноградарству с точки зрения налоговой системы.

В свою очередь, депутат Николай Харитонов сообщил, что по итогам встречи Дмитрий Медведев даст протокольное поручение ответственным ведомствам по вопросам, связанным с развитием аграрного сектора.

"Речь шла о том, как улучшить работу агропромышленного комплекса, тем более Федеральному собранию президент говорил о сохранении, укреплении территорий. Конструктивный разговор был и о молоке для учеников, и о поддержке всех форм собственности, о мясе, о хлебе", – приводит слова Харитонова РИА Новости.

Николай Харитонов. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

По словам депутата Госдумы, главы комитета по аграрным вопросам Владимира Кашина, на встрече с Дмитрием Медведевым говорилось и о том, что за последние 10 лет в России стабильно идет убыль аграрного населения.

Центральной темой было развитие агропромышленного комплекса. За последние 10 лет стабильно идет убыль аграрного населения. Россия, как аграрная держава, в этом плане деградирует.

Владимир Кашин также отметил, что глава правительства поблагодарил парламентариев и оценил их предложения как конструктивные.

Напомним, что на 11 апреля запланировано выступление Дмитрия Медведева в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. На прошлой неделе премьер начал серию консультаций с представителями думских фракций: 28 он провел первую встречу с представителями фракции ЛДПР, на 4 апреля запланирована консультация с депутатами "Справедливой России", а 6 апреля глава правительства встретится с парламентариями   "Единой России".

Автор: Александр Комаров2 апреля 2018, 20:35

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