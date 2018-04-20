Эрдоган мелко пакостит Вашингтону

США остались без турецкого золота. Анкара вывела из американского Федерального резерва весь свой запас драгоценного металла – как отмечают эксперты, из-за ухудшения отношений с Вашингтоном.

Почти 29 тонн золота забрала Анкара из американского Федрезерва. Такое количество драгметалла значилось в отчетах турецкого Центробанка за 2016 год, тогда как в документах за 2017-й уже стоят прочерки.

Как передает турецкая Milliyet, выведенное из США золото частично возвращено в Турцию, а также направлено на хранение в Европу, в хранилища Банка Англии и Банка международных расчетов в Швейцарии. Общий объем золотого резерва страны составляет 564,6 тонны – он оценивается в 20 с лишним миллиардов долларов.

Как отмечают эксперты, возвращение турецким валютным регулятором золота из банков США может быть связано с ухудшением отношений между Анкарой и Вашингтоном. Не последнюю роль играют и проблемы на внутреннем финансовом рынке. Турецкая лира продолжает обесцениваться по отношению к доллару, в Турции растет дефицит текущего счета, увеличиваются темпы инфляции.

Сообщения о том, что Турция активно наращивает золотой запас, уже появлялись в прессе. Этим же, причем еще более активно, занимается и Россия – в феврале страна поднялась на пятое место по объему золотого запаса, обогнав Китай.

По данным World Gold Council, в 2017 году Банк России стал мировым лидером по темпам увеличения резервов золота. В сентябре прошлого года золотой запас вырос на 34,6 тонны – до 1778,9 тонны, это максимальный месячный прирост с октября 2016 года. Таким образом, ЦБ занял шестое место по объему золота в резервах среди центральных банков мира.

В свою очередь китайские СМИ, комментируя этот процесс, отмечают, что запасы Москвы и Пекина скоро могут оказаться больше американских. Тогда Вашингтону придется потесниться в глобальной экономике, так как доллар окажется "в неудобном положении", пишет издание "Взгляд".