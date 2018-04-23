У части россиян резко подскочит зарплата в 2018 году

Зарплаты в бюджетном секторе вырастут в текущем году на 13-15%. Этот показатель превысит инфляцию в 3,5 раза.



Рост начнется по той причине, что госструктуры будут активно выполнять майские указы президента по индексации зарплат бюджетникам. Свою роль сыграет и повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, пишут "Известия".

Все это не понесет за собой инфляционных рисков, считает замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Эксперт уверен, что сейчас на инфляцию в большей мере влияет колебание курса рубля.



Не останутся в стороне и коммерческие организации. По мнению Центрального банка, это связано с дефицитом кадров и ужесточением конкуренции за квалифицированных работников. Так, только в январе рост номинальных зарплат в частном секторе увеличился до 12% с 9% в декабре прошлого года.

Больше всего оплата труда повысилась в нефтеперерабатывающей отрасли. Также увеличились выплаты в сфере химического производства, производства автотранспортных средств и полиграфической деятельности.

Поставленные президентом задачи по индексации зарплат предполагают, что заработная плата учителей должна равняться средней по региону. Того же уровня должны достичь выплаты работникам культуры.

У врачей, вузовских преподавателей и научных сотрудников – превысить средний показатель по региону вдвое. Реальная же зарплата при выполнении майских указов к 2018 году должна увеличиться в 1,4 – 1,5 раза.

